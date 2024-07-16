Гражданам назвали обновленный график выхода на пенсию - пункты по годам
drive2.ru
С 2019 года в России начался новый этап пенсионных реформ, охватывающий миллионы граждан. Основные изменения касаются увеличения пенсионного возраста и перехода к новым стандартам.
Изменения в пенсионном возрасте
К 2028 году пенсионный возраст достигнет следующих отметок:
- Для женщин — 60 лет
- Для мужчин — 65 лет
Переходный период до 2028 года
В рамках реформы предусмотрен плавный переход к обновлённым правилам. До 2022 года действовали льготы для досрочного выхода на пенсию. Однако в 2023, 2025 и 2027 годах назначение пенсий по возрасту вообще не предусматривается, что связано с постепенным увеличением возрастных границ.
Возможности выхода на пенсию в 2024 году
В 2024 году на пенсию планируют выход следующие категории граждан:
- Женщины, родившиеся в 1966 году, в возрасте 58 лет
- Мужчины, родившиеся в 1961 году, в возрасте 63 лет
Условия досрочного выхода на пенсию
Право на досрочный выход на пенсию сохраняется за некоторыми категориями граждан, включая представителей определенных профессий, таких как шахтеры, медицинские работники и учителя, а также за лицами с определенными медицинскими или социальными статусами.
Пенсионная реформа в России не просто меняет числовые параметры, но и вводит новые реалии для будущих пенсионеров. Эти изменения требуют тщательного планирования и подготовки к новым условиям. Планируйте своё будущее заблаговременно, чтобы обеспечить себе стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
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