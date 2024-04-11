Граждан России предупредили о росте стоимости яиц: они преподнесут настоящий сюрприз

По мере приближения Пасхи многие покупатели начинают беспокоиться о возможном увеличении цен на яйца.

Независимый эксперт рынка FMCG предупредил о возможном росте цен на этот продукт и поделился своим мнением с журналом "360". Он отметил, что такая тенденция происходит каждый год, и добавил, что в прошлом году также наблюдалось увеличение стоимости яиц.

Эксперт выразил сомнения в том, что ФАС сможет оказать влияние на ситуацию с ценами на яйца. Он подчеркнул, что увеличение стоимости продуктов, включая яйца, перед Пасхой, является традиционным явлением. Эксперт также отметил, что цены на яйца зависят не только от розничных сетей, но и от производителей, которые сталкиваются с повышенными затратами на корма и лекарства для птиц.

Еще один аналитик также предупредил о возможном увеличении цен на некоторые продукты перед Пасхой. Он отметил, что кондитерские изделия могут подорожать на 10% из-за роста стоимости сырья. Например, цена какао с начала 2024 года увеличилась на 50%, что может сказаться на стоимости сладостей, произведенных на его основе.

Пока что цены на яйца в регионе остаются стабильными — от 90 рублей за десяток второго сорта. Такие яйца можно приобрести в сети магазинов "Магнит". В супермаркетах "О’кей" цена на десяток куриных яиц начинается от 93 рублей.