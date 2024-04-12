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· Артем Акчурин

Граждан России предупредили о росте цен на яйца: они преподнесут настоящий сюрприз

Граждан России предупредили о росте цен на яйца: они преподнесут настоящий сюрприз

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По мере приближения праздника Пасхи многие потребители начинают обеспокоенно размышлять о возможном повышении цен на яйца.

Эксперт-аналитик в секторе FMCG предупредил об ожидаемом увеличении стоимости этого товара и поделился своим мнением с журналом «360». Он отметил, что это является ежегодной тенденцией и добавил, что в предыдущем году также отмечалось удорожание яиц.

Специалист выразил сомнения в возможности вмешательства ФАС в ситуацию с ценами на яйца. Он подчеркнул, что увеличение стоимости продуктов, включая яйца, перед Пасхой, является традиционным явлением. Эксперт также обратил внимание на то, что цены на яйца зависят не только от розничных сетей, но и от производителей, которые сталкиваются с ростом затрат на корма и медикаменты для птиц.

Другой аналитик также предупредил о возможном увеличении цен на некоторые товары перед Пасхой. Он отметил, что кондитерские изделия могут подорожать на 10%, из-за увеличения стоимости сырья. Например, цена какао с начала 2024 года выросла на 50%, что может сказаться на цене сладостей на его основе.

На данный момент цены на яйца в регионе остаются на том же уровне — от 90 рублей за десяток второго сорта. Такие яйца предлагаются в магазинах «Магнит». В сети магазинов «О'КЕЙ» цена начинается от 93 рублей за десяток куриных яиц.

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