Граждан РФ предупредили о росте стоимости яиц: они преподнесут настоящий сюрприз

По мере приближения Пасхи, многие покупатели начинают волноваться о возможном увеличении цен на яйца.

Независимый эксперт рынка FMCG предупредил о возможном подорожании этого товара и поделился своим мнением с изданием «360». Он подчеркнул, что это является ежегодной тенденцией, отметив, что в прошлом году также наблюдалось увеличение цен на яйца.

Эксперт выразил сомнения в возможности вмешательства ФАС в ситуацию с ценами на яйца. Он отметил, что повышение цен на продукцию, включая яйца, перед Пасхой является традиционным явлением. Эксперт также указал на то, что цены на яйца определяются не только ритейлерами, но и производителями, которые сталкиваются с увеличенными издержками на корма и лекарства для птиц.

Другой аналитик также предупредил о возможном увеличении цен на некоторые продукты перед праздником Пасхи. Он отметил, что кондитерские изделия могут подорожать на 10% из-за роста стоимости сырья. Например, цена какао с начала 2024 года возросла на 50%, что может сказаться на цене производимых на его основе сладостей.

В настоящее время цены на яйца остаются стабильными в регионе — от 90 рублей за десяток второго сорта. Такие яйца продаются в магазинах «Магнит». В сети магазинов «О’КЕЙ» цена на десяток куриных яиц начинается от 93 рублей.