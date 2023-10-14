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· Алина Алмакаева

Грандиозный успех: Володина предсказала бешеный успех одному из знаков зодиака

Грандиозный успех: Володина предсказала бешеный успех одному из знаков зодиака

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Известная российская астрологиня и телеведущая, Василиса Володина, предостерегает одного из знаков зодиака о предстоящих днях. Ее прогноз гласит, что Овнам в середине октября следует удерживать свои эмоции, чтобы избежать возможных неприятностей и осложнений в жизни.

В этот период рекомендуется избегать излишних разговоров, обсуждений и воздержаться от раскрытия своих планов и мыслей на рабочем месте. Только при соблюдении этих условий можно ожидать достижения успеха. Звезды советуют сохранять все в тайне и не делиться своими секретами даже с близкими членами семьи. Несмотря на то, что они всегда обещают поддержку, лучше воздержаться от разглашения сокровенных тайн.

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