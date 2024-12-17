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График зимних каникул в школах изменили - озвучили точные даты

Министерство просвещения Российской Федерации п...

dumatv.ru

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Министерство просвещения Российской Федерации представило новые рекомендации по зимним каникулам для школьников на 2024–2025 учебный год.

Согласно обновлённому графику, отдых для учащихся продлится с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно. Таким образом, школьники получат 14 дней полноценного отдыха.

Почему изменился график?

До этого зимние каникулы в разных регионах могли начинаться и заканчиваться в разные даты. Однако в новом учебном году Министерство решило унифицировать сроки, чтобы создать единый график для всех российских школ. Эта мера позволит:

  • Скоординировать образовательные программы на федеральном уровне;
  • Упростить жизнь родителям, которые смогут спланировать семейный отдых заранее;
  • Организовать мероприятия для школьников в учреждениях дополнительного образования и культурных центрах.

Как это повлияет на школы и семьи?

Учащиеся получат полноценный отдых после второй учебной четверти. Каникулы помогут восстановить силы перед следующей частью учебного года.
Родителям будет проще организовать поездки, посещение культурных мероприятий и новогодние праздники.

При этом образовательным учреждениям позволено вносить незначительные корректировки в график с учётом местных особенностей. Например, школы, работающие по триместровой системе, могут начать каникулы раньше или закончить их раньше общих сроков.

Рекомендации для родителей и детей

  • Уточните расписание каникул в своей школе. Несмотря на единые рекомендации, даты могут незначительно отличаться.
  • Заранее планируйте отдых: каникулы — это возможность отдохнуть всей семьёй, посетить театры, музеи или провести время на природе.
  • Сбалансируйте отдых и учёбу: уделите время повторению пройденного материала, чтобы ребёнок начал третью четверть без стресса.

Дополнительные даты для триместровых школ

Школы, использующие триместровую систему, могут скорректировать свои каникулы. Например, некоторые московские школы уже заявили, что зимние каникулы начнутся 29 декабря 2024 года и завершатся 8 января 2025 года.

Единый график зимних каникул с 30 декабря 2024 по 12 января 2025 поможет синхронизировать учебный процесс и упростит подготовку к новогодним праздникам для школьников и их родителей. Семьям рекомендуется заранее уточнить даты в своих школах и спланировать отдых так, чтобы он был продуктивным и насыщенным.

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