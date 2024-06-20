Грядет похолодание: снег, ливни с грозами — синоптики сообщили, что аномальная погода подложит всем свинью с 20 июня
28.mchs.gov.ru
Эта неделя обещает стать периодом крайних погодных условий по всей России, как сообщает эксперт метеорологического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.
Жителям страны предстоит пережить всё: от проливных дождей до аномально высоких температур и даже неожиданных снегопадов в отдельных регионах.
Погодные условия по регионам
Центральная Россия:
Начало недели в Москве и области будет отмечено обильными осадками. «В течение первых трёх дней недели ожидается до 20 мм осадков, местами возможно больше», — отмечает Ильин. Несмотря на дожди, температура воздуха останется в пределах летних норм — ночью от +13 до +18 градусов, днем до +27 градусов. Во второй половине недели приход антициклона принесет с собой прекращение дождей и повышение температуры до +31 градуса.
Северо-Запад:
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начало недели порадует теплом до +26 градусов. Однако 18 июня регион ожидают сильные дожди, объем осадков может достигнуть 15 мм. К концу рабочей недели погода начнет улучшаться, но вероятность дождей сохранится. К выходным температура снизится до +14...+19 градусов.
Черноземье:
К выходным в регионе пройдут дожди с грозами под воздействием южного циклона. Температура воздуха останется стабильной и составит +25...+28 градусов. В остальные дни недели также возможны осадки, но без заметного похолодания.
Южные регионы:
На юге страны будет сохраняться жаркая погода с температурой до +35 градусов и выше. В горных районах и Крыму могут произойти локальные осадки, но в большинстве районов будет преобладать солнечная погода.
Эксперты призывают граждан оставаться настороже и следить за погодными прогнозами, так как резкие перепады могут негативно сказаться на здоровье.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань