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Грядет похолодание: снег, ливни с грозами — синоптики сообщили, что аномальная погода подложит всем свинью с 20 июня

Эта неделя обещает стать периодом крайних погодных условий по всей России, как сообщает эксперт метеорологического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

28.mchs.gov.ru

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Эта неделя обещает стать периодом крайних погодных условий по всей России, как сообщает эксперт метеорологического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Жителям страны предстоит пережить всё: от проливных дождей до аномально высоких температур и даже неожиданных снегопадов в отдельных регионах.

Погодные условия по регионам

Центральная Россия:

Начало недели в Москве и области будет отмечено обильными осадками. «В течение первых трёх дней недели ожидается до 20 мм осадков, местами возможно больше», — отмечает Ильин. Несмотря на дожди, температура воздуха останется в пределах летних норм — ночью от +13 до +18 градусов, днем до +27 градусов. Во второй половине недели приход антициклона принесет с собой прекращение дождей и повышение температуры до +31 градуса.

Северо-Запад:

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начало недели порадует теплом до +26 градусов. Однако 18 июня регион ожидают сильные дожди, объем осадков может достигнуть 15 мм. К концу рабочей недели погода начнет улучшаться, но вероятность дождей сохранится. К выходным температура снизится до +14...+19 градусов.

Черноземье:

К выходным в регионе пройдут дожди с грозами под воздействием южного циклона. Температура воздуха останется стабильной и составит +25...+28 градусов. В остальные дни недели также возможны осадки, но без заметного похолодания.

Южные регионы:

На юге страны будет сохраняться жаркая погода с температурой до +35 градусов и выше. В горных районах и Крыму могут произойти локальные осадки, но в большинстве районов будет преобладать солнечная погода.

Эксперты призывают граждан оставаться настороже и следить за погодными прогнозами, так как резкие перепады могут негативно сказаться на здоровье.

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