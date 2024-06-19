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Грядет похолодание: снег, ливни с грозами — синоптики сообщают, что аномальная погода подложит всем свинью с 19 июня

Жителей разных регионов России ожидают как проливные дожди, так и аномально высокие температуры, а некоторые области и вовсе могут столкнуться с неожиданными снегопадами.

zttim.ru

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В период с 18 по 23 июня 2023 года на территории России ожидается настоящая климатическая чехарда.

По информации Александра Ильина, эксперта центра «МЕТЕО», жителей разных регионов ожидают как проливные дожди, так и аномально высокие температуры, а некоторые области и вовсе могут столкнуться с неожиданными снегопадами.

Центральная Россия:

Начало недели в столице и Подмосковье ознаменуется приходом обильных осадков. «В течение трех дней возможно выпадение до 20 мм осадков, а местами и более», - предупреждает Ильин. Температура воздуха, тем не менее, останется в пределах летней нормы: ночью от +13C до +18C, днем до +27C. Во второй половине недели циклон сменится антициклоном, что принесет с собой долгожданное окончание дождей и повышение температуры воздуха до +31C.

Северо-Запад:

Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ожидают температурные «качели». Если начало недели порадует теплом до +26C, то уже 18 июня регион накроют сильные дожди с объемом осадков до 15 мм. К концу рабочей недели погода начнет налаживаться, однако вероятность кратковременных осадков сохранится. К выходным температура снизится до +14...+19C.

Черноземье:

В Черноземье 18-19 июня пройдут дожди с грозами, вызванные влиянием южного циклона. Показатели столбиков термометров при этом существенно не изменится и будет держаться на уровне +25...+28C. В остальные дни недели также возможны осадки, но без значительного похолодания.

Южные регионы:

На юге России сохранится жаркая погода с температурой до +35C и выше. В горных районах и Крыму возможны локальные осадки, однако в большинстве районов будет преобладать солнечная погода.

Эксперты призывают граждан внимательно следить за прогнозами погоды и принимать необходимые меры предосторожности, так как резкие изменения погодных условий могут негативно сказаться на здоровье и самочувствии, сообщает pg13.

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