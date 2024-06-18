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Грядет похолодание: снег, ливни с грозами — синоптики сообщают, что аномальная погода подложит свинью с 18 июня

В предстоящую неделю, с 18 по 23 июня, Россию ожидает серия погодных аномалий, прогнозирует Александр Ильин, специалист прогностического центра «МЕТЕО».

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В предстоящую неделю, с 18 по 23 июня, Россию ожидает серия погодных экстремумов, прогнозирует Александр Ильин, специалист прогностического центра «МЕТЕО».

От сильных ливней в столичном регионе до жары в южных районах и снега в отдельных областях — вся страна столкнется с резкими погодными контрастами, сообщает news.ru.

  • Обильные осадки и тепло возвращаются в Москву

На начало недели метеорологи прогнозируют приход южного черноморского циклона, который принесет в Москву и область обильные дожди с перерывами, продолжающиеся до трех дней. «Этот циклон, богатый влагой, может принести до 20 мм осадков, а местами и больше», — отмечает Ильин. При этом температура воздуха останется на уровне летних показателей: ночью 13–18 градусов, днем — до 27 градусов.

  • Перемена погоды к середине недели

К четвергу ожидается изменение погодных условий: уйдет южный циклон, а его место займет антициклон с юго-запада. Это приведет к прекращению осадков и повышению дневной температуры до 31 градуса.

  • Ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начало недели будет теплым с температурой около 26 градусов. 18 июня там ожидаются сильные дожди с общим количеством осадков от 10 до 15 мм. С середины недели погода начнет улучшаться, однако возможны кратковременные дожди. К выходным в регион придет похолодание с дождями, температура опустится до 14–19 градусов.

  • Дожди и потепление в Черноземье

В Черноземье с 18 по 19 июня пройдет южный циклон, принеся умеренные дожди и грозы. Температура воздуха будет держаться на уровне 25–28 градусов. Во второй половине недели также ожидаются осадки, но они не принесут значительного похолодания.

  • Жара и осадки на юге России

На юге страны следующая неделя останется жаркой с температурой до 35 градусов и выше. Осадки прогнозируются в предгорных и горных районах, а также в Крыму, но большую часть времени будет сохраняться безоблачная погода.

На следующей неделе Россию ожидают серьезные погодные испытания: от жары до заморозков, что потребует от жителей особого внимания к погодным прогнозам и мерам предосторожности.

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