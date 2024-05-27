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Готовьтесь, шоу начинается: синоптики сообщили об аномальном лете 2024 года

Прогноз погоды на лето, составленный специалистами, обещает быть насыщенным.

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Прогноз погоды на лето, составленный специалистами, обещает быть насыщенным. метеорологи предупреждают о ряде неожиданных изменений, которые могут повлиять на планы на теплое время года. один из основных факторов, влияющих на летнюю погоду, — температура воды в тихом океане. в этом году она значительно повысилась, что приведет к увеличению температуры воздуха на глобальном уровне.

Согласно прогнозам специалистов, лето в россии будет очень жарким. уже в июне термометры в москве, рязани, твери, санкт-петербурге и других городах западной части страны покажут свыше 30 градусов.

Очень жаркую погоду ожидают также на урале, в сибири и на дальнем востоке, причем последний регион будет особенно подвержен высокой температуре из-за соседства с тихим океаном. однако позже следует ожидать резкое похолодание и дожди. но к середине лета ситуация изменится — на большинстве территорий россии установятся прохладные дни и долгие ливни. это может стать неприятным сюрпризом для путешественников и любителей летнего отдыха в июле.

Август принесет ураганы, грозы и град. этот месяц будет отмечен большим количеством атмосферных явлений, таких как ураганы, грозы и град. непредсказуемая погода затронет не только южные регионы страны, но и центральные и другие области.

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