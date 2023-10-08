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· Алина Алмакаева

«Готовьтесь к тихому ужасу с 9 октября»: синоптики кардинально изменили прогноз на неделю

«Готовьтесь к тихому ужасу с 9 октября»: синоптики кардинально изменили прогноз на неделю

Angry Nature

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Синоптики предупреждают о грядущей непогоде. Прогнозы метеорологов показывают, что вторая половина октября принесет значительные климатические изменения почти во всех уголках страны. Южные регионы особый воздух, ведь ожидается первый мощный холодный фронт этого сезона.

Быстро уступающая южная жара, сохранявшаяся все последние недели, сменится прохладным воздухом уже с начала октября. Например, в Краснодаре, где недавно еще царила жара в 30 градусов, термометры резко упадут до 15 градусов днем, а ночью температура опустится до плюс трех градусов, что представляет настоящий кошмар для туристов и местных жителей.

Кроме холода, Сочи также ожидают сильные ливни в начале следующей недели. Однако, уже со вторника погода там начнет улучшаться, солнце проглянет, а температура поднимется выше 22 градусов, радуя отдыхающих.

Выступившие с центральной России холодные воздушные массы не обошли стороной Урала. В Екатеринбурге температура упадет до 6 градусов к середине недели, а к концу рабочей недели население столицы Урала уже сможет насладиться первыми снежными сверками этого сезона.

Москва и Санкт-Петербург также ожидает ухудшение погоды на начало рабочей недели. После сильных дождей и мокрого снега, затронувших обе столицы в выходные, следует еще более суровый холод с понедельника. Температура поднимется максимум до плюс 3-4 градусов, а ночью маячат отрицательные значения.

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