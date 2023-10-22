Новости России
· Алина Алмакаева

Готовьтесь к тихому ужасу с 23 октября: синоптики резко изменили прогноз на неделю

Готовьтесь к тихому ужасу с 23 октября: синоптики резко изменили прогноз на неделю

oir.mobi

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Прогноз погоды на последнюю неделю октября вызывает серьезные опасения у специалистов. Согласно новым данным, климатическая ситуация должна резко измениться к худшему во второй половине недели, и это будет походить на тихий ужас. Перемены затронут не только европейскую часть России, но и Урал, а также Сибирь. За исключением стабильной ситуации до середины недели, ожидается непонятное и непредсказуемое аномальное погодное явление.

Наибольшие изменения ожидаются в российских регионах - значительное похолодание после аномально теплого сентября, когда погода в Москве и других городах напоминала ноябрь, а не октябрь, уже стало фактом. В начале следующей недели ожидается кратковременное потепление, особенно в столичном регионе, где столбики термометров могут достигнуть даже 12 градусов, но сопровождаться сильными дождями. В Санкт-Петербурге же температура будет около плюс шести градусов, и ночью она не опустится ниже положительных значений.

Тем не менее, синоптики призывают нас готовиться к настоящей климатической катастрофе после 23 октября. В середине недели ожидается приход ледяного воздуха с севера, который приведет к центральной России и установит настоящую зиму. Средняя температура будет около нуля или ниже. По словам экспертов, нормальная теплая погода вернется только в мае.

Урал и Сибирь также не останутся в стороне от очередной аномалии погоды. В Екатеринбурге, после нескольких дней с 16 градусами, ожидается падение температуры до минус двух в ближайшую неделю. В Новосибирске температура временно повысится до плюс 11, но затем произойдет обвал холода до минусовых значений.

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