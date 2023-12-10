«Готовьтесь к тихому ужасу с 11 декабря»: синоптики кардинально изменили прогноз на неделю

Синоптики рассказали о погодном ужасе, который начнет приходить в регионы с 11 декабря. Эксперты изменили первоначальные прогнозы и посоветовали подготовиться к ухудшению обстановки. Данные приводит PRIMPRESS.

О неблагоприятном развитии погодных условий синоптики предостерегли Сибирь. Первая неделя декабря в регионе прошла совершенно аномально: ее началом была невероятно теплая погода для зимнего времени года. Температура была на уровне нуля. Одна к окончанию недели шкала термометра упала до минус 30 градусов.

В свою очередь Новосибирску стоит готовиться, к настоящему ужасу, уже после 11 декабря. Температура днем будет минус 28-29, а к середине недели до -32. Ночью температура будет близка к -40.

В центральной части России показатели наоборот будут нормализовываться. В Москве и Санкт-Петербурге температура воздуха будет минус 5-7 градусов, хотя на прошлой неделе она могла достигать -20 градусов.