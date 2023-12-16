Готовьтесь к тихому ужасу на выходных: синоптики сказали, что начнется уже сегодня

По данным синоптиков, 16-17 декабря ожидается серьезное изменение погоды. Ближайшие выходные принесут с собой значительные перемены в многих регионах. Эти климатические изменения будут достаточно радикальными, особенно для европейской части России. Глобальные изменения будут проявляться в скачках температур.

В частности в столичном регионе ожидается тяжелая погода. В пятницу ожидается снегопад самой сильной интенсивности за последние 100 лет. После этого климат снова изменится: в субботу погода станет еще холоднее и температура упадет до -12/-13 градусов, но уже в воскресенье ожидается потепление до +2 градусов.

Такие резкие перепады температур будут тяжело переносить метеозависимым и пожилым людям. Кроме того, вечернее потепление в воскресенье может привести к таянию выпавшего снега и образованию гололедицы на дорогах и тротуарах.

В южной части страны ситуация будет еще хуже. Например, в Краснодаре пятница будет самым теплым днем недели с температурой до +13 градусов, но уже в воскресенье ожидается резкое падение температуры до -3 градусов после мокрого снегопада, который пройдет в субботу.