«Готовьтесь к кошмару с 11 марта»: синоптики озвучили прогноз на неделю

Согласно прогнозам синоптиков, Россия встречает начало марта с холодной аномалией, которая обещает принести новые неприятные сюрпризы.

После временного потепления в конце февраля, наступление марта приносит с собой возвращение зимы во многие регионы.

Эксперты предупреждают, что в ближайшие дни значительная часть территории России столкнется с аномально низкими температурами. Особенно сильные морозы ожидаются в северной европейской части страны. В регионе Коми термометры покажут минус 38 градусов, а в НАО — до минус 33.

Синоптики предсказывают, что с началом новой рабочей недели могут быть установлены новые рекорды холода. Например, в городе Сыктывкаре ожидается падение температуры на десять градусов ниже обычных значений. Эксперты отмечают, что ранее, в 1963 году, 11 марта в этом городе было минус 31 градус, а в 2021 году — минус 32,5 градуса. Однако в текущем году цифры могут быть еще более низкими.

Продолжительное похолодание ожидается в европейском севере страны как минимум до середины недели. В ближайшие дни морозы также охватят Тюменскую область. Так, в столице региона, где недавно была плюсовая температура, ожидается падение до минус 17 градусов. К концу недели прогнозируются снегопады и снег с дождем.

Эксперты рекомендуют гражданам быть готовыми к резкому изменению погоды и принять необходимые меры предосторожности, особенно на дорогах.