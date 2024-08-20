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Готовьтесь к экстремальному похолоданию: Вильфанд рассказал, когда начнется Ла-Нинья и что это значит для россиян

Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра Рос...

smartik.ru

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Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра Российской Федерации, делится прогнозами относительно климатических изменений в предстоящую осень.

Согласно его оценкам, существует 60-70% вероятность возникновения явления Ла-Нинья. Однако, вопреки обычным ожиданиям, его влияние на атмосферу предсказывается как умеренное из-за текущих условий глобального климата.

Вильфанд объясняет, что последний цикл Эль-Ниньо оказался настолько интенсивным, что стал причиной необычайно высоких температур воды в умеренных широтах обоих больших океанов — Тихого и Атлантического. Это, по его словам, имеет долгосрочные последствия для глобальной температуры и продолжает влиять на неё в настоящее время.

«Текущее положение дел с Ла-Ниньей не типично, ведь повышенные температуры воды вне тропических зон океана снижают её обычное воздействие на атмосферу,» — отмечает Вильфанд.

В дополнение, специалист упомянул, что текущий год уже демонстрирует беспрецедентные температурные показатели, превышая данные 2023 года. С учетом текущих тенденций, не исключено, что этот год станет одним из самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений.

Эти данные подчеркивают не только важность непрерывного мониторинга климатических условий, но и необходимость готовности к быстро меняющимся погодным реалиям, особенно в свете таких сильных явлений, как Ла-Нинья, сообщает ТАСС.

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