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Готовьтесь к экстремальному похолоданию: Вильфанд рассказал, когда начнется Ла-Нинья и что это значит для населения России

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометце...

moscow.media

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Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации, предсказывает, что вероятность наступления Ла-Ниньи в этом году составляет 60-70%.

Но, несмотря на высокую вероятность, ожидается, что ее эффекты на погоду будут слабыми из-за необычно высоких температур Мирового океана в умеренных широтах.

Ла-Нинья обычно характеризуется охлаждением вод тропической части Тихого океана, что оказывает значительное влияние на погодные условия по всему миру, включая усиление засух или повышенные осадки в различных регионах. Однако текущая ситуация отличается. «Последствия предыдущего Эль-Ниньо настолько заметны, что аномально теплая вода зафиксирована даже в умеренных широтах Тихого и Атлантического океанов, что влияет на глобальные температурные показатели,» объяснил Вильфанд.

Этот эффект нагревания океана также влияет на температуру воздуха на суше, создавая условия для более мягкого климата даже в случае наступления Ла-Ниньи. Интересно, что текущий год уже показывает температурные рекорды по сравнению с предыдущим. «Температура воздуха за первые восемь месяцев 2024 года превышает показатели за аналогичный период 2023 года, и предполагается, что этот тренд сохранится,» подчеркнул Вильфанд, сообщает ProGorodSamara.

Эти изменения в климатической системе подчеркивают важность непрерывного мониторинга и анализа погодных условий, что позволяет более точно прогнозировать и адаптироваться к изменяющимся климатическим реалиям.

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