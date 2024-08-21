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Готовьтесь к экстремальному похолоданию: Роман Вильфанд рассказал, когда начнется Ла-Нинья и что это значит для россиян

Научный руководитель Гидрометцентра России Виль...

vsegda-pomnim.com

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Научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд предоставил прогнозы относительно климатических условий в России на предстоящую осень, с упором на явление Ла-Нинья.

Согласно его анализу, вероятность возникновения Ла-Нинья составляет от 60 до 70 процентов, но ожидается, что её воздействие будет умеренным из-за текущей динамики глобального климата.

Роман Вильфанд объяснил, что последний период активности Эль-Ниньо привел к значительному повышению температур воды в умеренных широтах основных мировых океанов, что по-прежнему оказывает влияние на глобальный климат. Это повышение температур ослабляет традиционные эффекты Ла-Нинья, снижая её влияние на погодные условия в России.

«На данный момент мы видим аномальное поведение Ла-Нинья, когда из-за отходящих от нормы температур воды в умеренных зонах её характерное влияние на атмосферу уменьшается», — отметил Вильфанд.

Дополнительно, российский метеоролог указал на текущие температурные рекорды, которые уже превысили значения прошлого года, предполагая, что текущий год может войти в историю как один из самых теплых. Эти наблюдения подчеркивают необходимость постоянного отслеживания климатических изменений и быстрой адаптации к меняющимся погодным условиям, особенно в контексте таких мощных климатических событий, как Ла-Нинья, передает progorodsamara.

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