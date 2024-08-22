Готовьтесь к экстремальному похолоданию: Роман Вильфанд объяснил, когда начнется Ла-Нинья и что это значит для россиян

Роман Вильфанд, руководитель Гидрометцентра Российской Федерации, представил прогнозы климатических условий на грядущую осень, указывая на вероятность наступления явления Ла-Нинья с шансом до 70%.

Тем не менее, он подчеркнул, что влияние этого явления на атмосферу ожидается быть умеренным из-за аномально высоких температур океанских вод, как сообщает ресурс «Про Город Самара».

Метеоролог объяснил, что действующий Эль-Ниньо спровоцировал значительное увеличение температур водах Тихого и Атлантического океанов, что влияет на глобальное температурное повышение и продолжит влиять на погодные условия в будущем. Это, в свою очередь, ослабляет традиционное влияние Ла-Нинья на атмосферу, особенно из-за температур воды, превышающих средние показатели вне тропических зон.

Вместе с тем Вильфанд акцентировал внимание на том, что масштабное увеличение температуры воздуха приводит к увеличению температур океанских вод, что также может сказаться на климате. Согласно его данным, текущий год уже установил новые температурные рекорды, превзойдя показатели прошлого года. Вильфанд предполагает, что, учитывая текущие климатические тенденции, 2024 год может стать одним из самых жарких в истории.

Такие прогнозы подчеркивают важность приспособления к изменяющимся климатическим условиям и необходимость постоянного мониторинга глобальных климатических изменений, чтобы своевременно реагировать на возможные вызовы, связанные с погодными аномалиями.