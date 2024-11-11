Готовьте паспорта: с 1 января 2025 года россияне будут платить за связь по-новому

С начала следующего года российские пользователи мобильной связи столкнутся с изменениями в порядке пополнения счетов, которые направлены на укрепление безопасности и обеспечение прозрачности финансовых операций.

Эти нововведения отменят возможность анонимного пополнения счетов, требуя от всех абонентов проходить идентификацию.

Новые требования к идентификации

Теперь каждый абонент, желающий пополнить свой мобильный счет, должен будет пройти процесс идентификации. Это включает предъявление паспорта и подписание согласия на обработку персональных данных при любом пополнении в офисе оператора или через платежные терминалы. Такой подход направлен на исключение анонимных взносов и увеличение контроля над финансовыми потоками в секторе мобильной связи.

Изменения в использовании терминалов

Для пополнения через терминалы теперь необходимо будет использовать портал Госуслуг. Терминалы будут оснащены технологиями для сканирования или генерации QR-кодов, что позволит абонентам подтверждать свою личность через государственные сервисы перед тем, как производить платежи.

Повышение уровня безопасности

Введение обязательной идентификации является частью более широких поправок к законодательству о связи, которые реализуются поэтапно. Эти меры усилят безопасность операций и помогут в борьбе с мошенничеством, обеспечивая государственный контроль за транзакциями и предотвращая злоупотребления.

Какие изменения не затронут пользователей

Для тех, кто пользуется банковскими картами или электронными платежными системами для пополнения счетов, процедуры останутся прежними, так как эти методы уже включают механизмы идентификации.

Подготовка к нововведениям

Пользователям рекомендуется зарегистрироваться на портале Госуслуг и иметь при себе паспорт при посещении офисов операторов, чтобы избежать возможных задержек в обслуживании. Это позволит легко адаптироваться к новым требованиям, которые нацелены на улучшение безопасности и обеспечение прозрачности операций в сфере мобильной связи.

