Готовьте котлеты только таким способом: записывайте проверенный рецепт

Секрет сочных котлет и способ предотвращения их пересушивания заключается в правильном соотношении хлеба в фарше. Согласно информации с сайта ngnovoros.ru, следует добавить четверть хлеба от объема мяса.

Это означает, что на каждый килограмм фарша необходимо добавить 250 граммов любого вида хлеба или батона. При замачивании хлеба в воде или молоке, количество жидкости должно быть примерно на треть больше, чем хлеба.

Все компоненты фарша, включая мясо, мелко нарезанный лук и чеснок, перец, а также размоченный хлеб, следует тщательно смешать. После этого фарш рекомендуется охладить в холодильнике в течение 30 минут для настаивания.

Затем следует формировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях, выложить на противень и запекать в духовке в течение 35-40 минут.

Важно также тщательно перемешивать все компоненты фарша, включая размоченный хлеб и мелко нарезанный лук.

Приготовление котлет в духовке – это еще один секрет в создании вкусного блюда. Этот способ также помогает экономить масло и избавляет от необходимости постоянного присутствия у плиты.