Готовьте котлеты только таким способом: записывайте наилучший рецепт

Рецепт сочных котлет, который предотвращает их пересушивание, кроется в пропорции добавления хлеба в фарш. По информации от ngnovoros.ru, рекомендуется добавлять четверть объема мяса хлеба.

Таким образом, на каждый килограмм фарша необходимо прибавить 250 граммов любого хлеба или батона. При замачивании хлеба в воде или молоке соотношение объема жидкости должно быть в треть больше, чем объем хлеба.

После смешивания всех компонентов фарша (мясо, мелко нарезанный лук и чеснок, перец, размоченный хлеб) важно тщательно перемешать и охладить фарш в холодильнике на 30 минут, чтобы он насытился.

Затем формируйте котлеты, обваливайте их в панировочных сухарях, раскладывайте на противне и запекайте в духовке 35-40 минут.

Также важно тщательно перемешивать все компоненты фарша, включая размоченный хлеб и мелко нарезанный лук.

Приготовление котлет в духовке - это еще один секрет приготовления вкусного блюда, который помогает экономить масло и избавляться от необходимости постоянно контролировать процесс на плите.