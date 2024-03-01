Готовьте котлеты только таким способом: назван лучший рецепт: пальчики оближешь
iamcook.ru
Часто домохозяйки сталкиваются с проблемой, когда жареные котлеты уменьшаются в размере и теряют свою объемность практически вдвое.
Однако, существует секрет создания сочных котлет. Он заключается в правильном использовании хлеба при приготовлении фарша. Для достижения желаемого результата, на каждые 25% объема мяса следует добавить хлеба.
Таким образом, для каждого килограмма фарша необходимо добавить 250 граммов хлеба или батона любого вида. При предварительном замачивании хлеба в воде или молоке, необходимо использовать объем жидкости, который больше хлеба на треть.
После того, как все компоненты фарша (мясо, мелко нарезанный лук и чеснок, перец, замоченный хлеб) тщательно перемешаны, следует охладить фарш в холодильнике на 30 минут для того, чтобы он настоялся.
Затем можно начинать формировать котлеты, обваляв их в панировочных сухарях, выложить на противень и запекать в духовке в течение 35-40 минут.
Важно тщательно перемешивать все компоненты фарша, включая замоченный хлеб и мелко нарезанный лук.
Приготовление котлет в духовке является еще одним секретом создания вкусного блюда. Это также позволяет сэкономить масло и избавляет от необходимости постоянно находиться у плиты.
Об этом сообщает дзен-канал "кулинарный техникум".