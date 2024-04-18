Готовьте котлеты только так: запоминайте лучший рецепт

"NGNovoros" делится секретом сочных котлет: добавьте четверть объема мяса в фарш хлеба, и они точно не пересохнут.

Это означает, что на каждый килограмм фарша нужно добавить 250 граммов хлеба или батона любого сорта. Если вы замачиваете хлеб в воде или молоке, то объем жидкости должен быть на треть больше, чем хлеба.

После тщательного смешивания всех компонентов фарша - мяса, мелко нарезанного лука и чеснока, перца, размоченного хлеба - охладите фарш в холодильнике в течение 30 минут.

Затем формируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях, выложите на противень и запекайте в духовке при 35-40 минутах.

Приготовление котлет в духовке - еще один секрет вкусного блюда, который помогает экономить масло и избавляет от необходимости постоянно стоять у плиты.