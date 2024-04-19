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Готовьте котлеты только так: записывайте самый лучший рецепт

Готовьте котлеты только так: записывайте самый лучший рецепт

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Совет для сочных котлет без пересушивания заключается в добавлении хлеба в фарш. На четверть объема мяса следует прибавить хлеба, сообщает источник ngnovoros.ru.

Таким образом, на каждый килограмм фарша необходимо добавить 250 граммов любого вида хлеба или батона. При замачивании хлеба в воде или молоке, объем жидкости должен быть на треть больше, чем хлеба.

Для приготовления фарша — тщательно перемешайте все компоненты, такие как мясо, мелко нарезанный лук и чеснок, перец и размоченный хлеб. Затем охладите фарш в холодильнике на 30 минут для настойки.

Формируйте котлеты, обваливайте их в панировочных сухарях, разместите на противне и запекайте в духовке 35-40 минут.

Не забудьте тщательно перемешать все компоненты фарша, включая размоченный хлеб и мелко нарезанный лук.

Приготовление котлет в духовке является еще одним секретом вкусного блюда. Это также позволяет экономить масло и избавляет от необходимости постоянно находиться у плиты.

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