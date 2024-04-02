Готовьте котлеты только так: записывайте проверенный рецепт
iamcook.ru
Секрет приготовления сочных котлет без пересушивания заключается в определенном количестве добавленного хлеба в фарш. По информации с сайта ngnovoros.ru, рекомендуется добавить к фаршу четверть хлеба от объема мяса.
Таким образом, на каждый килограмм фарша следует прибавить 250 граммов хлеба или батона любого сорта. При замачивании хлеба в воде или молоке, количество жидкости должно быть на треть больше, чем количество хлеба.
Все ингредиенты для фарша (мясо, мелко нарезанный лук и чеснок, перец, замоченный хлеб) нужно тщательно смешать. Затем фарш следует охладить в холодильнике на 30 минут.
После этого формируются котлеты, обваливаются в панировочных сухарях, укладываются на противень и запекаются в духовке 35-40 минут.
Важно тщательно смешать все составляющие фарша, включая замоченный хлеб и мелко нарезанный лук.
Приготовление котлет в духовке является еще одним секретом в создании вкусного блюда. Этот метод также позволяет сэкономить масло и избежать необходимости постоянно находиться у плиты.
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