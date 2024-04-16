Готовьте котлеты только так: записывайте наилучший рецепт

Секрет приготовления сочных котлет без пересушивания заключается в правильном количестве хлеба в фарше. По информации с сайта ngnovoros.ru, рекомендуется добавить к фаршу на четверть объема мяса хлеба.

Для каждого килограмма фарша следует использовать 250 граммов любого типа хлеба или батона. Если вы замачиваете хлеб в воде или молоке, количество жидкости должно быть на треть больше, чем объем хлеба.

Все составляющие фарша, включая мясо, мелко нарезанный лук и чеснок, перец и размоченный хлеб, следует тщательно перемешать. Далее фарш рекомендуется охладить в холодильнике в течение 30 минут для настаивания.

После этого формируются котлеты, обваливаются в панировочных сухарях, выкладываются на противень и запекаются в духовке в течение 35-40 минут.

Важно также тщательно перемешать все компоненты фарша, включая размоченный хлеб и мелко нарезанный лук.

Приготовление котлет в духовке — еще один секрет в приготовлении вкусного блюда. Этот метод также помогает сократить использование масла и избавляет от необходимости постоянного стояния у плиты.