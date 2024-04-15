Готовьте котлеты только так: записывайте лучший рецепт

Совет о создании сочных котлет и предотвращении их пересушивания заключается в пропорции использования хлеба в фарше. По информации с сайта ngnovoros.ru, на четверть общего объема мяса рекомендуется добавить хлеба.

Для каждого килограмма фарша рекомендуется использовать 250 граммов любого вида хлеба или батона. Если хлеб замачивается в воде или молоке, необходимо учесть, что объем жидкости должен быть больше на треть, чем объем хлеба.

Изготовленные из мяса, мелко нарезанного лука и чеснока, перца и размоченного хлеба, все ингредиенты для фарша следует тщательно перемешать. После этого фарш рекомендуется охладить в холодильнике на 30 минут для настойки.

Сформированные котлеты следует обвалять в панировочных сухарях, выложить на противень и запекать в духовке в течение 35-40 минут.

Тщательное перемешивание всех компонентов фарша, включая размоченный хлеб и мелко нарезанный лук, необходимо для достижения идеального вкуса.

Приготовление котлет в духовке - еще один секрет приготовления вкусного блюда. Этот метод также помогает экономить масло и избавляет от необходимости постоянного нахождения у плиты.

Информация взята из Дзен-канала "Кулинарный техникум".