Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Готовьте котлеты только так: записывайте лучший рецепт

Готовьте котлеты только так: записывайте лучший рецепт

Подписаться в Telegram

Совет о создании сочных котлет и предотвращении их пересушивания заключается в пропорции использования хлеба в фарше. По информации с сайта ngnovoros.ru, на четверть общего объема мяса рекомендуется добавить хлеба.

Для каждого килограмма фарша рекомендуется использовать 250 граммов любого вида хлеба или батона. Если хлеб замачивается в воде или молоке, необходимо учесть, что объем жидкости должен быть больше на треть, чем объем хлеба.

Изготовленные из мяса, мелко нарезанного лука и чеснока, перца и размоченного хлеба, все ингредиенты для фарша следует тщательно перемешать. После этого фарш рекомендуется охладить в холодильнике на 30 минут для настойки.

Сформированные котлеты следует обвалять в панировочных сухарях, выложить на противень и запекать в духовке в течение 35-40 минут.

Тщательное перемешивание всех компонентов фарша, включая размоченный хлеб и мелко нарезанный лук, необходимо для достижения идеального вкуса.

Приготовление котлет в духовке - еще один секрет приготовления вкусного блюда. Этот метод также помогает экономить масло и избавляет от необходимости постоянного нахождения у плиты.

Информация взята из Дзен-канала "Кулинарный техникум".

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

8 часов назад

Студент из Казани выкупил у «дочки» «Ашана» 40 ТЦ

Новости Татарстана

8 часов назад

Вернувшийся из зоны СВО житель Набережных Челнов забрал детей у пьющей жены

плесень под обоями

Новости Татарстана

10 часов назад

Работники казанского кладбища «Курган» опровергли размытие могил

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

ремонт микроволновых печей в Казани

Новости Татарстана

день назад

Артем Лукоянов рассказал о своем будущем в «Ак Барсе»

Новости Татарстана

5 часов назад

Родным умершего после пыток в полиции татарстанца выплатят 3,8 миллионов рублей

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура РТ проводит проверку после столкновения паромов на Волге

Новости Татарстана

14 часов назад

В Советском районе Казани без воды остались общежитие КФУ и детсады
Новости Татарстана
13 часов назад

В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

Новости Татарстана

5 часов назад

Инновационные ТЭНы для радиаторов отопления: современные решения для эффективного обогрева

Новости Татарстана

7 часов назад

Автор «Слова пацана» Роберт Гараев начал писать книгу о женских криминальных бандах

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казани водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

Новости Татарстана

12 часов назад

Власти Татарстана попросили обеспечить всем регионам закупку лекарств от редких болезней
Татарстанские спасатели ищут двух рыбаков, пропавших на Свияге
Новости Татарстана
7 часов назад

Татарстанские спасатели ищут двух рыбаков, пропавших на Свияге

Новости Татарстана

15 часов назад

Очевидцы сняли на видео клубы дыма на лугах в Елабужском районе Татарстана

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане рабочая неделя начнется с грозы и потепления до +16

Новости Казани

день назад

В Казани на празднование Дня России потратят 9,5 млн рублей
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.