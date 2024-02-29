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Готовьте котлеты только так: назван лучший рецепт: пальчики оближешь

Готовьте котлеты только так: назван лучший рецепт: пальчики оближешь

ital-kvartal.ru

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Многие хозяйки сталкиваются с неприятной ситуацией, когда жареные котлеты после приготовления теряют свою объемность и сок. Для того чтобы избежать этой проблемы, мы имеем для вас несколько советов.

Первый секрет сочных и вкусных котлет заключается в правильном соотношении ингредиентов, а именно, хлеба и мяса. Чтобы котлеты оставались сочными, на каждый килограмм фарша необходимо добавить 250 граммов хлеба или батона любого вида. При этом рекомендуется предварительно замочить хлеб в воде или молоке, причем объем жидкости должен быть примерно на треть больше, чем хлеба.

После того, как хлеб пропитается, все компоненты фарша, включая мясо, мелко нарезанный лук и чеснок, а также размоченный хлеб, следует тщательно перемешать. Чтобы дать фаршу немного остыть и настояться, его рекомендуется охладить в холодильнике в течение 30 минут.

Затем формируйте котлеты, обваливайте их в панировочных сухарях и выкладывайте на противень. Для того чтобы достичь лучшего результата, рекомендуется запекать котлеты в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 35-40 минут. Приготовление котлет в духовке поможет сэкономить масло и избавит от необходимости постоянно присматривать их на плите.

Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете приготовить сочные и ароматные котлеты, которые никогда не потеряют свою объемность и вкус. Удачного приготовления!

Источник: Кулинарный техникум (канал Дзен)

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