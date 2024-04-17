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Готовьте котлеты только этим способом: записывайте наилучший рецепт

Готовьте котлеты только этим способом: записывайте наилучший рецепт

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Секрет приготовления сочных котлет, чтобы избежать пересушки, заключается в определенном количестве хлеба в фарше.

По информации сайта ngnovoros.ru, на каждый килограмм мяса необходимо добавить 250 граммов хлеба любого сорта. Если хлеб замачивать в воде или молоке, то объем жидкости должен быть на треть больше, чем у хлеба.

Для приготовления фарша (включая мясо, мелко нарезанный лук и чеснок, перец, размоченный хлеб) следует хорошо все перемешать. Затем фарш следует охладить в холодильнике на 30 минут для настаивания.

Формируйте котлеты, обваливайте их в панировочных сухарях, выкладывайте на противень и запекайте в духовке 35-40 минут.

Важно также тщательно перемешивать все компоненты фарша, включая размоченный хлеб и мелко нарезанный лук.

Приготовление котлет в духовке - это еще один секрет вкусного блюда, который также позволяет сэкономить масло и избежать необходимости постоянно стоять у плиты.

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