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· Алина Алмакаева

Готовьте котлеты только этим способом: назван лучший рецепт: пальчики оближешь

Готовьте котлеты только этим способом: назван лучший рецепт: пальчики оближешь

recepti-vkusnie.ru

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Многие домохозяйки часто сталкиваются с проблемой, когда жареные котлеты после приготовления теряют свою объемность, значительно сокращаясь в размерах. Что делать, чтобы котлеты оставались сочными и не становились пересушенными? Все дело в правильном использовании хлеба в фарше. Добавление хлеба в определенном количестве является секретом создания вкусных и объемных котлет.

Для достижения желаемого результата, следует добавить четверть объема мясного фарша в виде хлебной крошки. Например, на каждый килограмм фарша прибавьте 250 граммов хлеба или батона любого сорта. Если вы предварительно замочите хлеб в воде или молоке, то объем жидкости должен быть на треть больше, чем хлеба. Такой подход гарантирует, что котлеты останутся сочными и не потеряют объем при жарке.

Для приготовления фарша все компоненты, такие как мясо, мелко нарезанный лук, чеснок, перец и размоченный хлеб, тщательно перемешиваются между собой. Затем, чтобы фарш настоялся и лучше склеился, его рекомендуется охладить в холодильнике в течение 30 минут.


После этого, формируйте котлеты из фарша, обваливайте их в панировочных сухарях, выкладывайте на противень и запекайте в духовке в течение 35-40 минут. Такой способ готовки поможет сохранить вкус и позволит сэкономить масло, не требуя вашего постоянного присутствия у плиты.

Важно учитывать, что для достижения наилучшего результата все компоненты фарша, включая размоченный хлеб и мелко нарезанный лук, должны быть тщательно перемешаны между собой.

Рекомендации для приготовления котлет в духовке и использования правильного состава фарша были подготовлены по материалам дзен-канала «Кулинарный техникум».

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