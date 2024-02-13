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Готовлю запеканку только так: найден старинный бабушкин рецепт

Готовлю запеканку только так: найден старинный бабушкин рецепт

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Рецепт творожной запеканки — это настоящий кулинарный шедевр, который не только восхищает своим вкусом, но и наполняет дом уютом и ароматом. Вот как приготовить этот волшебный десерт.

Вот простой рецепт вкусной творожной запеканки:

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 3 яйца
  • 1/2 стакана сахара (можно добавить больше или меньше в зависимости от предпочтений)
  • 2 столовые ложки манной крупы
  • 2 столовые ложки сметаны
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта или сахара ванильного (по вкусу)
  • 1/4 чайной ложки соли
  • По желанию: фрукты, ягоды, изюм или цедра лимона для ароматизации

Инструкции:

  • Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
  • В большой миске смешайте творог с сахаром, яйцами, манной крупой, сметаной, ванилью и щепоткой соли. Если вы хотите добавить фрукты, ягоды или другие добавки, добавьте их сейчас и аккуратно перемешайте.
  • Смажьте форму для запекания маслом или покройте её бумагой для выпечки.
  • Вылейте смесь в подготовленную форму и разровняйте поверхность.
  • Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте запеканку при 180 градусах Цельсия около 40-45 минут, или пока она не станет золотистой сверху и не пройдет проверка на готовность зубочисткой (вставьте зубочистку в центр запеканки, если она выходит чистой, то запеканка готова).
  • Когда запеканка приготовится, достаньте её из духовки и дайте немного остыть перед подачей.

Подавайте творожную запеканку теплой или холодной, посыпанной сахарной пудрой или свежими ягодами по желанию.

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