Готовлю запеканку только так: найден старинный бабушкин рецепт
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Рецепт творожной запеканки — это настоящий кулинарный шедевр, который не только восхищает своим вкусом, но и наполняет дом уютом и ароматом. Вот как приготовить этот волшебный десерт.
Вот простой рецепт вкусной творожной запеканки:
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 3 яйца
- 1/2 стакана сахара (можно добавить больше или меньше в зависимости от предпочтений)
- 2 столовые ложки манной крупы
- 2 столовые ложки сметаны
- 1 чайная ложка ванильного экстракта или сахара ванильного (по вкусу)
- 1/4 чайной ложки соли
- По желанию: фрукты, ягоды, изюм или цедра лимона для ароматизации
Инструкции:
- Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
- В большой миске смешайте творог с сахаром, яйцами, манной крупой, сметаной, ванилью и щепоткой соли. Если вы хотите добавить фрукты, ягоды или другие добавки, добавьте их сейчас и аккуратно перемешайте.
- Смажьте форму для запекания маслом или покройте её бумагой для выпечки.
- Вылейте смесь в подготовленную форму и разровняйте поверхность.
- Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте запеканку при 180 градусах Цельсия около 40-45 минут, или пока она не станет золотистой сверху и не пройдет проверка на готовность зубочисткой (вставьте зубочистку в центр запеканки, если она выходит чистой, то запеканка готова).
- Когда запеканка приготовится, достаньте её из духовки и дайте немного остыть перед подачей.
Подавайте творожную запеканку теплой или холодной, посыпанной сахарной пудрой или свежими ягодами по желанию.