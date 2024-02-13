Готовлю запеканку только так: найден старинный бабушкин рецепт

Рецепт творожной запеканки — это настоящий кулинарный шедевр, который не только восхищает своим вкусом, но и наполняет дом уютом и ароматом. Вот как приготовить этот волшебный десерт.

Вот простой рецепт вкусной творожной запеканки:

Ингредиенты:

500 г творога

3 яйца

1/2 стакана сахара (можно добавить больше или меньше в зависимости от предпочтений)

2 столовые ложки манной крупы

2 столовые ложки сметаны

1 чайная ложка ванильного экстракта или сахара ванильного (по вкусу)

1/4 чайной ложки соли

По желанию: фрукты, ягоды, изюм или цедра лимона для ароматизации

Инструкции:

Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.

В большой миске смешайте творог с сахаром, яйцами, манной крупой, сметаной, ванилью и щепоткой соли. Если вы хотите добавить фрукты, ягоды или другие добавки, добавьте их сейчас и аккуратно перемешайте.

Смажьте форму для запекания маслом или покройте её бумагой для выпечки.

Вылейте смесь в подготовленную форму и разровняйте поверхность.

Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте запеканку при 180 градусах Цельсия около 40-45 минут, или пока она не станет золотистой сверху и не пройдет проверка на готовность зубочисткой (вставьте зубочистку в центр запеканки, если она выходит чистой, то запеканка готова).

Когда запеканка приготовится, достаньте её из духовки и дайте немного остыть перед подачей.

Подавайте творожную запеканку теплой или холодной, посыпанной сахарной пудрой или свежими ягодами по желанию.