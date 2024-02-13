Готовили на каждый праздник в СССР: сейчас рецепт помнят только бабушки

В эпоху Советского Союза была одна особенность - ограниченный ассортимент продуктов. Тем не менее, творческие хозяйки могли создавать настоящие шедевры кулинарии, используя самые обычные ингредиенты.



Одним из уникальных блюд, ставших популярными в СССР, был печеночный торт. По легенде, рецепт этого блюда пришел к нам из Финляндии, но настоящую славу и популярность оно приобрело после окончания Второй Мировой войны. Хотя его внешность напоминала десерт, печеночный торт традиционно подавался в качестве второго горячего блюда. Вероятно, именно поэтому его часто готовили на праздники.



Свиная или говяжья печень - 600-700 г

Яйца - 3 шт

Молоко (любой жирности) - 150 мл

Мука высшего сорта - 100 г

Луковица - 3 шт

Морковь - 2 шт

Чеснок - 1 головка

Укроп - 1 пучок

Майонез - 300 г

Растительное масло - 60 мл

Соль

Перец



Способ приготовления: