Готовили на каждый праздник в СССР: сейчас рецепт помнят только бабушки
dzen.ru
В эпоху Советского Союза была одна особенность - ограниченный ассортимент продуктов. Тем не менее, творческие хозяйки могли создавать настоящие шедевры кулинарии, используя самые обычные ингредиенты.
Одним из уникальных блюд, ставших популярными в СССР, был печеночный торт. По легенде, рецепт этого блюда пришел к нам из Финляндии, но настоящую славу и популярность оно приобрело после окончания Второй Мировой войны. Хотя его внешность напоминала десерт, печеночный торт традиционно подавался в качестве второго горячего блюда. Вероятно, именно поэтому его часто готовили на праздники.
Ингредиенты:
- Свиная или говяжья печень - 600-700 г
- Яйца - 3 шт
- Молоко (любой жирности) - 150 мл
- Мука высшего сорта - 100 г
- Луковица - 3 шт
- Морковь - 2 шт
- Чеснок - 1 головка
- Укроп - 1 пучок
- Майонез - 300 г
- Растительное масло - 60 мл
- Соль
- Перец
Способ приготовления:
- Подготовленную печень вместе с луком пропустите через мясорубку.
- Добавьте яйца, молоко, тертую морковь, чеснок, муку, растительное масло и специи (соль и перец по вкусу).
- Все ингредиенты хорошо взбейте миксером.
- Подогрейте сковороду, добавьте растительное масло и выпекайте коржи с начинкой, подобно блинам.
- Каждый приготовленный корж щедро смажьте майонезом. Когда ваш торт будет готов, также смажьте майонезом его края. Отправьте блюдо в холодильник на несколько часов, чтобы оно хорошо пропиталось. Перед подачей украсьте укропом или петрушкой.