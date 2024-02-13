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Готовили на каждый праздник в СССР: сейчас рецепт помнят только бабушки

Готовили на каждый праздник в СССР: сейчас рецепт помнят только бабушки

dzen.ru

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В эпоху Советского Союза была одна особенность - ограниченный ассортимент продуктов. Тем не менее, творческие хозяйки могли создавать настоящие шедевры кулинарии, используя самые обычные ингредиенты.

Одним из уникальных блюд, ставших популярными в СССР, был печеночный торт. По легенде, рецепт этого блюда пришел к нам из Финляндии, но настоящую славу и популярность оно приобрело после окончания Второй Мировой войны. Хотя его внешность напоминала десерт, печеночный торт традиционно подавался в качестве второго горячего блюда. Вероятно, именно поэтому его часто готовили на праздники.


Ингредиенты:

  • Свиная или говяжья печень - 600-700 г
  • Яйца - 3 шт
  • Молоко (любой жирности) - 150 мл
  • Мука высшего сорта - 100 г
  • Луковица - 3 шт
  • Морковь - 2 шт
  • Чеснок - 1 головка
  • Укроп - 1 пучок
  • Майонез - 300 г
  • Растительное масло - 60 мл
  • Соль
  • Перец


Способ приготовления:

  1. Подготовленную печень вместе с луком пропустите через мясорубку.
  2. Добавьте яйца, молоко, тертую морковь, чеснок, муку, растительное масло и специи (соль и перец по вкусу).
  3. Все ингредиенты хорошо взбейте миксером.
  4. Подогрейте сковороду, добавьте растительное масло и выпекайте коржи с начинкой, подобно блинам.
  5. Каждый приготовленный корж щедро смажьте майонезом. Когда ваш торт будет готов, также смажьте майонезом его края. Отправьте блюдо в холодильник на несколько часов, чтобы оно хорошо пропиталось. Перед подачей украсьте укропом или петрушкой.

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