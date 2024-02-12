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Готовили на каждый праздник в СССР: сейчас этот рецепт помнят только бабушки

Готовили на каждый праздник в СССР: сейчас этот рецепт помнят только бабушки

dzen.ru

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Эпоху советского Союза отличала несомненная ограниченность ассортимента продуктов. Однако, несмотря на это, творческие домохозяйки умудрялись создавать настоящие шедевры кулинарии, используя самые обыденные ингредиенты.

Одним из уникальных блюд, популярных в СССР, стал печеночный торт. По легенде, рецепт этого блюда пришел к нам из Финляндии, но настоящую славу и широкую популярность оно приобрело после окончания Второй мировой войны. Несмотря на свою внешность, напоминающую десерт, печеночный торт традиционно подавался как второе горячее блюдо. Вероятно, именно поэтому его часто готовили на праздничные случаи, пишет sport24.ru (18+).

Ингредиенты:

  • Свиная или говяжья печень — 600-700 г
  • Яйца — 3 шт
  • Молоко (любой жирности) — 150 мл
  • Мука высшего сорта — 100 г
  • Луковица — 3 шт
  • Морковь — 2 шт
  • Чеснок — 1 головка
  • Укроп — 1 пучок
  • Майонез — 300 г
  • Растительное масло — 60 мл
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления:

  1. Подготовленную печень вместе с луком пропустите через мясорубку.
  2. Добавьте яйца, молоко, тертую морковь, чеснок, муку, растительное масло и специи (соль и перец по вкусу).
  3. Все ингредиенты хорошо взбейте миксером.
  4. Подогрейте сковороду, добавьте растительное масло и выпекайте коржи с начинкой, как блины.

Каждый приготовленный корж нужно обильно смазать майонезом. Когда ваш торт будет готов, также смажьте майонезом его края. Отправьте блюдо в холодильник на несколько часов, чтобы оно хорошо пропиталось. Перед подачей украсьте укропом или петрушкой.

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