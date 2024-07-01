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«Государственная Дура»: глава СК Бастрыкин сделал жесткое заявление в отношении мигрантов

На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета России, выразил своё неудовлетворение действиями Госдумы в сфере миграционной политики.

runews24.ru

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На Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета России, выразил своё неудовлетворение действиями Госдумы в сфере миграционной политики.

Он особо подчеркнул, что в отличие от других силовых структур, Следственный комитет не имеет права на законодательную инициативу в этом важном вопросе.

Во время обсуждения правовых аспектов миграции, Бастрыкин обратился к собравшимся, интересуясь, находятся ли среди присутствующих депутаты Госдумы. На его вопрос откликнулась Сардана Авксентьева, заместитель руководителя фракции «Новые люди», которая подтвердила заинтересованность и готовность к обсуждению этого вопроса.

Позднее, в своём Telegram-канале, Авксентьева отметила, что оказалась в ситуации, где ей пришлось ответить за всю Госдуму, и подчеркнула, что вопросы, поднятые Бастрыкиным, будут тщательно рассмотрены.

Этот инцидент напоминает о ситуации в 2012 году, когда Владимир Познер высказался в своей программе на Первом канале о Госдуме, что вызвало значительный резонанс и критику со стороны депутатов, как сообщает rtvi.com. Эти примеры подчеркивают сложности и чувствительность взаимодействия между различными ветвями власти в России, особенно в контексте обсуждения ключевых национальных вопросов.

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