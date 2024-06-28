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«Государственная Дура»: Бастрыкин сделал жесткое заявление в отношении мигрантов

В ходе недавнего выступления на Петербургском международном юридическом форуме, председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, сделал неожиданное замечание в адрес Госдумы.

u-f.ru

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В ходе недавнего выступления на Петербургском международном юридическом форуме, председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, сделал неожиданное замечание в адрес Госдумы, называя её «Государственной дурой». Это произошло в контексте обсуждения миграционной политики, в ходе которой транслировалась живая дискуссия.

Контекст высказывания

Бастрыкин участвовал в панели, посвященной правовым аспектам миграционной политики в России. Он выразил сожаление по поводу ограниченных возможностей Следственного комитета в вопросах законодательных инициатив, отмечая, что ведомства, имеющие такие полномочия, не используют их должным образом.

Диалог с депутатами

Во время форума Бастрыкин обратился к аудитории с вопросом о наличии среди присутствующих депутатов Госдумы. Среди откликнувшихся была заместитель главы фракции «Новые люди», Сардана Авксентьева, которая подтвердила, что Госдума активно занимается разработкой новых законопроектов в сфере миграции.

Реакция на комментарий

Комментарий Бастрыкина вызвал удивление среди участников, но Авксентьева, реагируя на его слова, отметила с улыбкой, что они были услышаны. Председатель СК пояснил, что фраза «Государственная дура» была заимствована из комментариев к статье, где его, Бастрыкина, хвалили за встречу с жителями, столкнувшимися с проблемами миграции.

Последствия обсуждения

По завершении форума Авксентьева через свой телеграм-канал поделилась, что ей пришлось защищать репутацию Госдумы и подтвердила, что работа над новыми законами ведется активно, сообщает rtvi.com.

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