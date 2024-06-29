"Государственная Дура": Бастрыкин сделал чрезвычайно жесткое заявление в отношении мигрантов

Выступление главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на Петербургском международном юридическом форуме не обошлось без скандала. Обсуждая миграционную политику, Бастрыкин неожиданно назвал Госдуму «Государственной дурой».



Оговорка или намек?



Инцидент произошел во время дискуссии о правовых аспектах миграции. Бастрыкин выразил недовольство тем, что у Следственного комитета нет достаточно полномочий для продвижения законодательных инициатив. Он заметил, что ведомства, обладающие таким правом, не всегда им эффективно пользуются.



В этот момент Бастрыкин и обратился к залу с вопросом, есть ли среди присутствующих депутаты Госдумы. На что откликнулась Сардана Авксентьева, заместитель главы фракции «Новые люди», заверив, что работа над миграционным законодательством ведется.





"Меня так в интернете называют".Объясняя свое высказывание, Бастрыкин сослался на комментарии в интернете, где его якобы хвалят за встречи с гражданами, столкнувшимися с проблемами из-за мигрантов. По его словам, именно там он и встретил обозначение Госдумы как "Государственной дуры".Последствия резонанса.Несмотря на попытки Бастрыкина сгладить ситуацию, инцидент получил широкий резонанс. Авксентьева в своем телеграмм-канале рассказала, что ей пришлось отстаивать репутацию Госдумы, подчеркнув, что работа над новыми законами идет полным ходом.Случайная оговорка главы СК или тонко завуалированная критика в адрес парламентариев? Однозначного ответа нет. Однако этот случай вновь привлек внимание к проблеме миграции и роли разных ветвей власти в ее решении.