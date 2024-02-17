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· Алина Алмакаева

Города окажутся под водой: синоптики ошарашили прогнозом погоды на конец февраля

Города окажутся под водой: синоптики ошарашили прогнозом погоды на конец февраля

drivenn.ru

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Профессиональные метеорологи Владимира представили свежий прогноз погоды на вторую половину февраля. Согласно их прогнозу, уже в последние дни зимы ожидается серьезное потепление.

Сегодня жители города будут испытывать холод, так как температура воздуха составит от -10 до -12 градусов Цельсия. Однако в выходные дни можно ждать небольшого улучшения – столбик термометра покажет от -2 до -6 градусов. Такая тенденция сохранится и в период с 19 по 22 февраля. Затем наступит долгожданное плюсовое потепление: в пятницу столбик термометра достигнет +1 градуса, в субботу – +2 градусов, а в воскресенье даже возможно поднимется до +3...+5 градусов.


В последнюю неделю февраля днем ожидается практически нулевая температура, от 0 до +1 градуса, а ночью столбик термометра упадет до -2...-6 градусов.

Метеорологи также предупредили о возможных сильных снегопадах: осадки ожидаются 18 и 23 февраля.

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