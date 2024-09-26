Гораздо вкуснее обычной шарлотки: 2 любимых пирога с яблоками за считанные минуты — изумят новизной приготовления

Когда на улице царствует осень и прилавки ломятся от разнообразных сортов яблок, хочется порадовать себя и близких ароматной выпечкой. Многие привычно готовят шарлотку, но иногда так хочется попробовать что-то новое и удивить домочадцев оригинальными блюдами.

В этой статье мы поделимся двумя рецептами яблочных пирогов, которые готовятся за считанные минуты, но по вкусу ничуть не уступают любимой классике, а возможно, даже превосходят её.

Яблочный пирог на сковороде: вкусно и быстро

Этот рецепт идеально подходит для тех, у кого нет времени на длительное выпекание, а побаловать себя и близких домашним пирогом очень хочется. Всё, что вам понадобится, это сковорода и несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты:

3–4 крупных яблока (лучше кисло-сладких сортов);

2 яйца;

150 мл молока;

100 г сахара (можно уменьшить или увеличить по вкусу);

150 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. корицы;

Щепотка соли;

Масло для смазывания сковороды.

Способ приготовления:

Подготовка яблок. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте их тонкими дольками. Приготовление теста. Взбейте яйца с сахаром до получения однородной массы. Добавьте молоко и щепотку соли, снова перемешайте. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем, добиваясь консистенции густой сметаны. Жарка. Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте её маслом. Выложите на дно дольки яблок, посыпьте их корицей и залейте тестом. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 15 минут, пока тесто не схватится. Переворот. Переверните пирог, как омлет, с помощью широкой лопатки или тарелки. Готовьте ещё 5–7 минут до золотистого цвета.

Этот пирог получается невероятно мягким и ароматным, с сочной начинкой и легкой корочкой.

Подавайте его горячим, можно с ложкой мороженого или соуса на основе сливок.

Яблочный тарт с карамелью и орехами: роскошный десерт без хлопот

Для этого рецепта вам не понадобится тесто — вся магия происходит за счёт карамели, которая делает пирог невероятно вкусным и красивым. Идеальный выбор для праздничного чаепития или просто для того, чтобы порадовать себя в конце дня.

Ингредиенты:

4–5 средних яблок;

150 г сахара;

50 мл воды;

100 г сливочного масла;

50 г грецких орехов или миндаля (по желанию);

Щепотка соли;

Ваниль или корица — по вкусу.

Способ приготовления:

Приготовление карамели. В небольшой кастрюле на среднем огне растопите сахар с водой, постоянно помешивая. Когда сахар начнёт плавиться и приобретать янтарный цвет, добавьте масло и щепотку соли. Продолжайте помешивать, пока масса не станет однородной. Добавление яблок. Очистите яблоки и нарежьте их крупными дольками. Выложите их в карамель и готовьте около 5–7 минут, пока яблоки не станут мягкими и не покроются карамелью. Орехи и специи. Если используете орехи, слегка измельчите их и добавьте к яблокам. Посыпьте корицей или добавьте немного ванили по вкусу. Запекание. Переложите яблоки в форму для выпечки или просто в жаропрочную сковороду, чтобы они лежали ровным слоем. Выпекайте в разогретой до 180C духовке около 10–15 минут, чтобы карамель стала густой и тягучей.

Подавайте тарт тёплым, можно с чашкой кофе или чая. Сладкая карамель с кислинкой яблок и хрустящими орехами создают настоящий кулинарный шедевр, который точно удивит ваших гостей.

Эти два рецепта — отличная альтернатива привычной шарлотке. Они готовятся быстро, а результат получается потрясающим. Вкусные и ароматные, они станут настоящим украшением любого стола и порадуют всю семью. Попробуйте приготовить яблочный пирог на сковороде или изысканный карамельный тарт — и вы не пожалеете! Ведь иногда стоит отойти от привычных рецептов и открыть для себя новые горизонты в кулинарии.

