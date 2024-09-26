Гораздо вкуснее обычной шарлотки: 2 любимых пирога с яблоками за считанные минуты — изумят новизной приготовления
culture.ru
Когда на улице царствует осень и прилавки ломятся от разнообразных сортов яблок, хочется порадовать себя и близких ароматной выпечкой. Многие привычно готовят шарлотку, но иногда так хочется попробовать что-то новое и удивить домочадцев оригинальными блюдами.
В этой статье мы поделимся двумя рецептами яблочных пирогов, которые готовятся за считанные минуты, но по вкусу ничуть не уступают любимой классике, а возможно, даже превосходят её.
Яблочный пирог на сковороде: вкусно и быстро
Этот рецепт идеально подходит для тех, у кого нет времени на длительное выпекание, а побаловать себя и близких домашним пирогом очень хочется. Всё, что вам понадобится, это сковорода и несколько простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- 3–4 крупных яблока (лучше кисло-сладких сортов);
- 2 яйца;
- 150 мл молока;
- 100 г сахара (можно уменьшить или увеличить по вкусу);
- 150 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 1 ч. л. корицы;
- Щепотка соли;
- Масло для смазывания сковороды.
Способ приготовления:
- Подготовка яблок. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте их тонкими дольками.
- Приготовление теста. Взбейте яйца с сахаром до получения однородной массы. Добавьте молоко и щепотку соли, снова перемешайте. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем, добиваясь консистенции густой сметаны.
- Жарка. Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте её маслом. Выложите на дно дольки яблок, посыпьте их корицей и залейте тестом. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 15 минут, пока тесто не схватится.
- Переворот. Переверните пирог, как омлет, с помощью широкой лопатки или тарелки. Готовьте ещё 5–7 минут до золотистого цвета.
Этот пирог получается невероятно мягким и ароматным, с сочной начинкой и легкой корочкой.
Подавайте его горячим, можно с ложкой мороженого или соуса на основе сливок.
Яблочный тарт с карамелью и орехами: роскошный десерт без хлопот
Для этого рецепта вам не понадобится тесто — вся магия происходит за счёт карамели, которая делает пирог невероятно вкусным и красивым. Идеальный выбор для праздничного чаепития или просто для того, чтобы порадовать себя в конце дня.
Ингредиенты:
- 4–5 средних яблок;
- 150 г сахара;
- 50 мл воды;
- 100 г сливочного масла;
- 50 г грецких орехов или миндаля (по желанию);
- Щепотка соли;
- Ваниль или корица — по вкусу.
Способ приготовления:
- Приготовление карамели. В небольшой кастрюле на среднем огне растопите сахар с водой, постоянно помешивая. Когда сахар начнёт плавиться и приобретать янтарный цвет, добавьте масло и щепотку соли. Продолжайте помешивать, пока масса не станет однородной.
- Добавление яблок. Очистите яблоки и нарежьте их крупными дольками. Выложите их в карамель и готовьте около 5–7 минут, пока яблоки не станут мягкими и не покроются карамелью.
- Орехи и специи. Если используете орехи, слегка измельчите их и добавьте к яблокам. Посыпьте корицей или добавьте немного ванили по вкусу.
- Запекание. Переложите яблоки в форму для выпечки или просто в жаропрочную сковороду, чтобы они лежали ровным слоем. Выпекайте в разогретой до 180C духовке около 10–15 минут, чтобы карамель стала густой и тягучей.
Подавайте тарт тёплым, можно с чашкой кофе или чая. Сладкая карамель с кислинкой яблок и хрустящими орехами создают настоящий кулинарный шедевр, который точно удивит ваших гостей.
Эти два рецепта — отличная альтернатива привычной шарлотке. Они готовятся быстро, а результат получается потрясающим. Вкусные и ароматные, они станут настоящим украшением любого стола и порадуют всю семью. Попробуйте приготовить яблочный пирог на сковороде или изысканный карамельный тарт — и вы не пожалеете! Ведь иногда стоит отойти от привычных рецептов и открыть для себя новые горизонты в кулинарии.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань