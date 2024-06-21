Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Гораздо хуже клещей: 3 вида насекомых в России, укус которых запросто вас убьет

Клещи давно занимают одно из первых мест в списках самых опасных насекомых России, но существуют и другие, не менее смертоносные создания, которые могут представлять еще большую угрозу.

klau.club

Подписаться в Telegram

Клещи давно занимают одно из первых мест в списках самых опасных насекомых России, но существуют и другие, не менее смертоносные создания, которые могут представлять еще большую угрозу.

В этой статье мы рассмотрим три вида насекомых, укус которых может быть смертельным.

1. Азиатская осыпная муха

Не так широко известна, как малярийный комар, но её укусы могут вызвать серьезные аллергические реакции и даже анафилактический шок, который без немедленного лечения может привести к смерти. Особенно активна в теплые летние месяцы в южных регионах России, где она предпочитает влажные и затененные места.

2. Кавказская чёрная вдова

Данный вид пауков, хоть и не относится к насекомым в строгом биологическом смысле, заслуживает особого внимания из-за своей ядовитости. Кавказская чёрная вдова обитает в южных районах Российской Федерации и её укус содержит нейротоксин, который может быть смертельным особенно для детей и пожилых людей. Первые симптомы включают боль, жар и мышечную слабость, и без антитоксина последствия могут быть необратимы.

3. Жёлто-черный шершень

Жёлто-черные шершни — крупные и агрессивные насекомые, способные атаковать, если почувствуют угрозу. Их яд содержит сильные токсины, способные вызвать острый отек, сердечно-сосудистый коллапс и даже смерть. Насекомые эти распространены по всей территории России, но особенно много их в сельской местности.

Эти насекомые представляют серьезную угрозу здоровью, поэтому при любом контакте с ними необходима немедленная медицинская помощь. Хотя случаи смерти от укусов этих насекомых не так часты, они напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности, особенно в летние месяцы.

Будьте бдительны, избегайте мест их возможного обитания и всегда имейте под рукой средства первой помощи. В случае укуса немедленно обратитесь за медицинской помощью, чтобы избежать возможных серьезных последствий. Эта информация поможет сохранить ваше здоровье и возможно даже жизнь.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

15 часов назад

Ливень смыл пляж в Набережных Челнах

Новости Казани

день назад

Туалет, построенный к саммиту БРИКС, открылся в Казани

уничтожить тараканов в квартире в коломне

Лонгриды

день назад

«Многие видят лишь то, что им показали»: финалистка шоу «Невеста. Экстра любовь» рассказала о проекте

Полезное

2 дня назад

Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в этом году.

почистить крышу от снега цена в Москве

Новости Казани

17 часов назад

В Казани открылось Представительство главы Чеченской республики

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане водитель вылетел в кювет и погиб

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане годовалый ребёнок упал из окна 3 этажа

Новости Казани

день назад

В Казани уже 19 человек заболели ботулизмом
Лонгриды
2 дня назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Татарстана

16 часов назад

Татарстанцев вновь ждёт непогода

Новости Татарстана

16 часов назад

Следственный комитет возбудил дело по факту нападения собаки на ребёнка

Новости Татарстана

19 часов назад

В Азнакаевском районе подросток ушёл из лагеря и утонул

Новости Казани

20 часов назад

Минниханов потребовал особого контроля за питанием на закрытии Игр БРИКС
В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер
Новости Татарстана
день назад

В Ютазинском районе в ДТП водитель вылетел из окна и умер

Новости Татарстана

21 час назад

На трассе в Бавлинском районе три человека разбились насмерть

Новости Татарстана

21 час назад

Татарстан лидирует по количеству бюджетных мест в вузах

Новости Казани

22 часа назад

«Рубин» накажет своего нападающего за оскорбительное поведение на Евро-2024

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню
Интересное в Казани
4 дня назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню
Для чего ввели запрет на продажу алкоголя в Татарстане
Новости Татарстана
2 дня назад

Для чего ввели запрет на продажу алкоголя в Татарстане