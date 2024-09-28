Google в России все? Корпорация ввела еще один запрет для всех россиян

Россияне ощутили на себе трудности при использовании сервисов Google: создать новые аккаунты Gmail с российскими телефонными номерами стало невозможно. Система не принимает российские номера, указывая на ошибку. Эта ситуация может значительно затруднить жизнь миллионам пользователей, полагающимся на сервисы Google на своих Android-устройствах.

Что произошло?

С начала сентября 2024 года российские пользователи наблюдают: регистрация новых аккаунтов Gmail с российскими номерами телефонов не проходит. Система отвечает: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения». Таким образом, без уже созданного профиля невозможно будет использовать важнейшие сервисы Google, такие как Google Play, YouTube и Google Диск.

Первоначально об этом сообщили эксперты Минцифры, заметив резкое изменение в процессе регистрации аккаунтов Google. На момент подготовки данной информации корпорация Google не предоставила комментариев по этому вопросу, что вызывает у пользователей еще больше вопросов и обеспокоенности.

Почему это важно?

Аккаунты Google необходимы для нормального функционирования всех Android-устройств: смартфонов, планшетов и автомобильных мультимедийных систем. Без них невозможно загружать приложения из Google Play, синхронизировать контакты и календари, использовать Google Фото и другие известные сервисы.

Если ранее ограничения со стороны Google касались в основном монетизации контента и работы блогеров, то теперь под удар попали обычные пользователи, которые не могут зарегистрировать новый аккаунт для своих устройств.

Реакция операторов и будущие перспективы

По информации Минцифры, операторы связи фиксируют изменения в системе работы аккаунтов Google. Значительно уменьшилось количество SMS, отправляемых российским пользователям для подтверждения регистрации. В настоящее время SMS-подтверждение для уже созданных аккаунтов всё еще функционирует, но специалисты сомневаются, что это сохранится надолго.

Аналогичные ограничения уже имели место в начале сентября 2024 года, когда система перестала подтверждать подлинность профилей Gmail по новым российским номерам. Тогда проблема была решена за несколько часов, но корпорация так и не разъяснила причины сбоя. Сейчас ситуация повторяется, но последствия могут быть гораздо серьезнее.

Как защитить свои данные?

Минцифры рекомендует всем пользователям с уже существующими аккаунтами Google быстро создать резервные копии своих данных. Это можно сделать с помощью сервиса Google Takeout, который позволяет скачать все ваши данные, в том числе файлы на Google Диске, фотографии и письма.

Вот как это сделать:

1. Перейдите на страницу Google Takeout.

2. Выберите данные, которые хотите сохранить (например, «Диск», «Фото», «Контакты»).

3. Нажмите «Далее» и настройте параметры архива (тип, размер и частота).

4. Google создаст архив и отправит ссылку для скачивания на вашу почту.

Эти действия помогут вам защитить свои данные на случай дальнейших ограничений со стороны Google.

Что ждет пользователей дальше?

На данный момент трудно сказать, будет ли Google продолжать ограничивать российских пользователей. В прошлом компания активно поддерживала антироссийские санкции, заблокировав монетизацию и доступ к рекламным платформам для российских блогеров и компаний. Сейчас ограничения затрагивают гораздо более широкий круг пользователей, и есть возможность, что Google может продолжить эту практику, ограничив или полностью заблокировав существующие аккаунты.

Все пользователи должны быть готовы к потенциальным изменениям и сохранять свои данные в безопасном месте. Важно внимательно следить за новостями и при необходимости искать альтернативные способы использования Android-устройств и сервисов Google.