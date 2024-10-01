Google в России все? Корпорация ввела еще 1 запрет для всех россиян
goodtoseo.com
Недавно Google ввел неожиданные ограничения, которые теперь не позволяют россиянам использовать местные номера телефонов для регистрации новых аккаунтов Gmail.
Это изменение существенно влияет на пользователей Android в России, так как аккаунты Google являются центральным элементом для доступа к сервисам на их устройствах.
Отказ от регистрации новых профилей
Попытки создания нового аккаунта Google с использованием российских номеров заканчиваются неудачей, с сообщением об ошибке: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения». Такое ограничение крайне важно, так как без аккаунта Google пользователи не имеют доступа к таким основным функциям, как Google Play и Gmail.
Нет объяснений от Google
Google не предоставил никаких официальных объяснений или комментариев относительно причин введения таких ограничений. Молчание компании вызывает дополнительные вопросы о мотивах и будущих действиях.
Реакция операторов и рекомендации Минцифры
Российские операторы связи отметили значительное сокращение количества SMS, отправляемых компанией российским пользователям. Минцифры рекомендует всем пользователям Android создать резервные копии данных с помощью Google Takeout, чтобы сохранить важную информацию вне зависимости от дальнейших действий Google.
Последствия для пользователей
Это ограничение ставит под угрозу доступ к цифровым сервисам для большой части населения России, где Android занимает значительную долю рынка. Пользователи сталкиваются с риском потери доступа к приложениям, обновлениям и личным данным, что делает необходимым поиск альтернативных путей для регистрации или использования сервисов.
Важность сохранения данных
Перед лицом неопределенности в отношении будущего использования Google-аккаунтов, настоятельно рекомендуется проводить регулярное резервное копирование данных. Это обеспечит сохранность важной информации в случае любых дальнейших ограничений или изменений в политике Google.
Введение ограничений Google является значительным ударом по российским пользователям Android. В условиях отсутствия официальной информации и неопределенности крайне важно, чтобы пользователи предпринимали шаги для защиты своих данных и искали возможные альтернативные решения для управления своими цифровыми активами.
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