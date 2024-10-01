Google в России все? Корпорация ввела еще 1 запрет для всех россиян

Недавно Google ввел неожиданные ограничения, которые теперь не позволяют россиянам использовать местные номера телефонов для регистрации новых аккаунтов Gmail.

Это изменение существенно влияет на пользователей Android в России, так как аккаунты Google являются центральным элементом для доступа к сервисам на их устройствах.

Отказ от регистрации новых профилей

Попытки создания нового аккаунта Google с использованием российских номеров заканчиваются неудачей, с сообщением об ошибке: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения». Такое ограничение крайне важно, так как без аккаунта Google пользователи не имеют доступа к таким основным функциям, как Google Play и Gmail.

Нет объяснений от Google

Google не предоставил никаких официальных объяснений или комментариев относительно причин введения таких ограничений. Молчание компании вызывает дополнительные вопросы о мотивах и будущих действиях.

Реакция операторов и рекомендации Минцифры

Российские операторы связи отметили значительное сокращение количества SMS, отправляемых компанией российским пользователям. Минцифры рекомендует всем пользователям Android создать резервные копии данных с помощью Google Takeout, чтобы сохранить важную информацию вне зависимости от дальнейших действий Google.

Последствия для пользователей

Это ограничение ставит под угрозу доступ к цифровым сервисам для большой части населения России, где Android занимает значительную долю рынка. Пользователи сталкиваются с риском потери доступа к приложениям, обновлениям и личным данным, что делает необходимым поиск альтернативных путей для регистрации или использования сервисов.

Важность сохранения данных

Перед лицом неопределенности в отношении будущего использования Google-аккаунтов, настоятельно рекомендуется проводить регулярное резервное копирование данных. Это обеспечит сохранность важной информации в случае любых дальнейших ограничений или изменений в политике Google.

Введение ограничений Google является значительным ударом по российским пользователям Android. В условиях отсутствия официальной информации и неопределенности крайне важно, чтобы пользователи предпринимали шаги для защиты своих данных и искали возможные альтернативные решения для управления своими цифровыми активами.