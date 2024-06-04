Голикова взялась за стариков: от июньских пенсий россияне опешат

В новом бюджетном плане России предусмотрено значительное увеличение страховой пенсии по старости, которое должно составить до 18 521 рубля для неработающих граждан. Эта новость уже вызвала активные обсуждения среди населения и специалистов.

Условия получения пенсии:

С 2024 года для выхода на страховую пенсию по старости устанавливаются новые критерии. Женщинам необходимо достигнуть 60 лет, а мужчинам — 65 лет. Эти возрастные ограничения вступят в полную силу с 2028 года, но до того времени предусмотрен переходный период.

Требования к стажу и пенсионным баллам:

На данный момент минимальный необходимый стаж для назначения пенсии составляет 14 лет, но к 2025 году он увеличится до 15 лет. Также важным фактором является индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который в текущем году должен быть не менее 25,8 баллов. По планам на следующий год, ИПК повысится до 28,2 баллов, что также влияет на размеры пенсионных выплат.

Влияние на качество жизни пенсионеров:

Повышение пенсий задумано как мера поддержки пожилого населения, что может существенно улучшить их финансовое положение и качество жизни. Это также может стимулировать большую трудовую активность среди старшего поколения.

Увеличение страховой пенсии по старости станет значительным шагом в поддержке пожилых граждан России. Эти изменения в пенсионном законодательстве направлены на обеспечение более стабильного и достойного финансового будущего для пенсионеров, что, без сомнения, вызовет дополнительные обсуждения и меры по их реализации в ближайшие годы. Важно, чтобы каждый гражданин был информирован о новых правилах и возможностях, которые предоставляет государство, сообщает «Наша газета».