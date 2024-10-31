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Голикова: «Они все останутся без пенсии, я предупреждаю». Теперь миллионы пенсионеров будут вынуждены пойти работать

Татьяна Голикова, зампредседателя правительства...

news.1777.ru

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Татьяна Голикова, зампредседателя правительства России, рассказала о результатах пенсионной реформы, которая началась несколько лет назад.

Основными достижениями стали создание трех миллионов новых рабочих мест и то, что многие граждане пенсионного возраста, около 60%, продолжают работать.

Вот что важно в этой реформе:

  • Новые рабочие места: благодаря реформе появились новые рабочие места, и люди разных возрастов могут найти работу.
  • Работа для пенсионеров: пожилые люди могут продолжать работать, используя свой опыт и знания, что помогает экономике.
  • Высокая занятость: среди людей от 40 до 54 лет занятость увеличилась до 93%, что показывает положительный эффект реформы на рынок труда.

Также внимание уделяется обучению пожилых работников, чтобы они могли поддерживать свои навыки на высоком уровне, особенно в таких сферах, как информационные технологии. Это делает их конкурентоспособными и помогает вносить вклад в развитие экономики.

В целом, пенсионная реформа помогла увеличить активность на рынке труда и создать более стабильную экономическую модель, в которой пожилые люди активно участвуют и приносят пользу благодаря своему опыту.

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