Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Голикова: «Они останутся без пенсии, предупреждаю». Теперь миллионы пенсионеров будут вынуждены пойти работать

Пенсионная реформа, вступившая в силу в 2019 го...

foxnews.com

Подписаться в Telegram

Пенсионная реформа, вступившая в силу в 2019 году, оказала значительное влияние на экономику и рынок труда России.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова представила свежие данные, которые демонстрируют позитивные результаты реформы: было создано около 3 млн новых рабочих мест, а более 60% пенсионеров продолжают трудовую деятельность. Эта реформа стала важным шагом на пути к укреплению социальной и экономической стабильности в стране.

Позитивные изменения на рынке труда

Одним из ключевых достижений реформы стало увеличение занятости среди граждан старшего возраста. По данным на конец 2023 года, уровень трудовой активности среди россиян в возрасте от 40 до 54 лет достиг рекордных 93%. Это свидетельствует о том, что реформа способствовала не только вовлечению пожилых граждан в рабочие процессы, но и повысила общий уровень занятости в стране. Создание 3 миллионов новых рабочих мест подтверждает эффективность мер, направленных на расширение возможностей для трудоустройства.

Важная роль пенсионеров в экономике

Пенсионеры, которые продолжают работать, играют важную роль в экономике России. Для многих из них трудовая занятость — это не только возможность улучшить своё финансовое положение, но и шанс оставаться социально активными. Пенсионеры делятся своим опытом с молодыми коллегами, что помогает сохранять преемственность в профессиональных сферах. Вовлечение пожилых людей в рабочие процессы также способствует их лучшей адаптации к изменяющимся социальным и экономическим условиям.

Образовательные программы для пенсионеров

Одним из важных аспектов реформы стало развитие обучающих программ для пожилых работников. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что повышение квалификации и освоение новых навыков имеют особую значимость для тех, кто хочет оставаться востребованным на современном рынке труда. Особенно актуальны эти программы в таких динамичных отраслях, как информационные технологии, где постоянное обновление знаний играет ключевую роль. Обучение помогает пенсионерам адаптироваться к новым реалиям и сохранять конкурентоспособность.

Влияние на экономику и общество

Пенсионная реформа оказала положительное влияние на экономическое развитие России. Увеличение пенсионного возраста позволило людям старшего поколения продолжить трудовую деятельность, что не только улучшает их материальное благосостояние, но и способствует устойчивому развитию экономики. Вовлечение пенсионеров в рабочие процессы помогает укрепить трудовые ресурсы страны и повысить производительность.

Реформа пенсионной системы 2019 года продемонстрировала успешные результаты, как для экономики страны, так и для пожилых граждан, желающих продолжать трудовую деятельность. Введение новых образовательных программ, а также создание миллионов рабочих мест помогают пенсионерам оставаться активными и востребованными на рынке труда. Эти меры укрепляют экономику России и способствуют социальной стабильности.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани

сан эпередм станция сайт

Новости Казани

день назад

Скандальный ректор КНИТУ-КАИ Тимур Алибаев может уйти с поста

Интересное в Казани

3 дня назад

Без зуба и жизнь не та: 5 проблем со здоровьем, которые может вызвать отсутствие зуба

строительство забора под ключ цена в Москве

Новости Татарстана

16 часов назад

2 человека сгорели заживо в ДТП на трассе Казань-Оренбург

Новости Татарстана

16 часов назад

9-летний мальчик поджёг школу № 62 в Челнах

Новости Татарстана

день назад

На трассе М-7 в Татарстане самосвал снес мост

Новости Казани

20 часов назад

В Казани 16 октября проверят системы оповещения населения

Новости Казани

день назад

В Казани 14 октября возле колонии мужчина выстрелил в лицо
Лонгриды
14 часов назад

«Нормальные люди всегда будут хотеть иметь детей»: депутаты о законопроект по запрету пропаганды чайлдфри

Депутаты Госсовета РТ прокомментировали запрет ...

Новости Татарстана

час назад

Татарстанские школьники познакомились с искусственным интеллектом

Гид по скидкам Казани

день назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь

Новости Татарстана

час назад

В РТ ввели новые льготы для участников СВО и их семей

Новости Татарстана

час назад

Более полумиллиона пользователей подключили обновленную подписку MiXX с Яндекс Плюсом
В Набережных Челнах названы самые высокооплачив...
Новости Татарстана
час назад

В Набережных Челнах названы самые высокооплачиваемые вакансии

Новости Татарстана

2 часа назад

Экс-глава Тукаевского района просился домой, но его оставили в СИЗО до декабря

Новости Казани

2 часа назад

Власти Казани опровергли запрет на старые и грязные авто из-за БРИКС

Новости Татарстана

19 часов назад

ВТБ запустил пилот оплаты по лицу в кафе и магазинах
В известном литературном городе Татарстана улуч...
Важное в РТ
6 дней назад

В известном литературном городе Татарстана улучшили связь