Год Дракона будет уникальным: гороскоп для всех знаков зодиака на 2024 год от Павла Глобы

Знаменитый российский астролог Павел Глоба заявил, что грядущий год, покровителем которого станет Зеленый Деревянный Дракон, будет полон масштабных перемен в жизни каждого представителя знаков зодиакального круга, сообщает progorod43.

Овен

Родившимся под созвездием овна в нового году Вселенная обещает колоссальное количество новых достижений и перемен, которые будут только положительными. Финансовое положение значительно улучшиться, а карьерный путь будет стремительно развиваться. Однако астролог предупреждает, если овны захотят сменить сферу профессиональной деятельности, то от этого желания нужно воздержаться. В личной жизни представителей данного знака зодиака ожидает только успех, если они будут сами проявлять инициативу.

Телец

Тельцам в год Зеленого Дракона верным товарищем станет удача в профессиональных делах. Не следует бояться брать на себя крупные проекты, так как Вселенная всегда будет поддерживать и придавать сил. Вместе с тем представителей земной стихии ожидают приятные знакомства и встречи, которые в будущем сложатся в крепкий союз. Павел Глоба добавил, что 2024 год для тельцов невероятно благоприятен для укрепления семейных отношений и рождения детей.

Близнецы

У близнецов же в грядущем году все будет складываться не так хорошо как у предыдущих знаков зодиака. На протяжении всего года их будут преследовать потери и неудачи. Астролог настоятельно рекомендует близнецам посвятить 2024 год обучению и самосовершенствованию, чтобы получить новые знания и исполнить с помощью них свои заветные мечты. В личных отношения также звезды предрекают сложности, а если представители данного знака одиноки, то, вероятнее всего, в этом году они разочаруются в поисках своей второй половинки.

Рак

Родившимся под созвездием водной стихии в новом году звезды рекомендуют внимательно следить за своими финансами, так как присутствует риск потерять крупную сумму денежных средств. Вместе с тем ракам следует отказаться от доверия к малознакомым людям. Но не все так плохо как может показаться на первый взгляд: представителей данного знака зодиака ожидает внезапный рост по карьерной лестнице, но при условии что раки будут активны. В личной жизни же у данного знака пока ожидается тишина.

Лев

У львов грядущий 2024 год будет сложным. Представители данного знака зодиака будут вынуждены вступить в борьбу за свое право быть счастливыми и успешными. Вместе с тем, согласно гороскопу, львы должны научиться экономить, в противном случае их финансовое положение слишком сильно ухудшится

Дева

Родившиеся под созвездием девы проведут год Зеленого Деревянного Дракона спокойно, и масштабных перемен в их жизнях не ожидается. Но это не значит, что год будет плохим. Наоборот, у дев будет огромное количество возможностей посвятить время самим себе и своему развитию. В личной жизни представителей данного знака зодиака будут главенствовать теплота, гармония и взаимопонимание. Если кто-то из дев до сих пор одинок, то звезды обещает встречу со своей родственной душой.

Весы

Павел Глоба настоятельно рекомендует весам в 2024 году стать более открытыми и общительными, так как это позволит им наладить отношения во всех сферах их жизни: на работе, в дружбу, в семье. Согласно гороскопу, год для представителей воздушной стихии будет весьма насыщенным на события, такие как путешествия, открытие собственного бизнеса, встреча второй половинки. Однако весам также советуют постараться побороть в себе свое неистовое чувство ревности, чтобы их личная жизнь заиграла новыми счастливыми красками.

Скорпион

Родившимся под созвездием скорпиона в год Зеленого Деревянного Дракона звезды рекомендуют рассчитывать только свои силы. На протяжении всего года на пути скорпионов будет возникать множество неприятных ситуаций, на которые данному знаку категорически запрещается реагировать, в противном случае все их планы и стремления рухнут в один миг. В рабочей среде представителей данного знака зодиака ожидает много ссор и недопониманий, однако в материальном плане все сложится очень удачно. В личной жизни в 2024 году скорпионов ожидают только мимолетные увлечения, которым не суждено перерасти в серьезные и крепкие отношения.

Стрелец

Насыщенным и ярким на впечатления и события 2024 год станет для представителей знака зодиака стрелец. Родившимся под огненным созвездием предрекают смену вида профессиональной деятельности, что станет для стрельцов словно открывшимся вторым дыханием. Также их ожидают новые встречи и знакомства, которые в будущем принесут много пользы. В отношениях же звезды сулят встречу со второй половинкой именно на новом месте работы.

Козерог

Козерогам Павел Глоба в новом году советует не лениться, чтобы их старания заметила Вселенная и вознаградила их труды в полной мере. Звезды предупреждают, что в жизни представителей земной стихии появится очень много забот и новых обязанностей. Если представители козерога их не испугаются, то к концу года начнут пожинать щедрые плоды. Весной данный знак зодиака ожидает судьбоносная встреча, которая разделит их жизнь на "до" и "после".

Водолей

Родившихся под созвездием водолея Зеленый Деревянный Дракон одарит особенным вниманием. Если представители воздушной стихии правильно расставят свои жизненные приоритеты и начнут доверять своей собственной интуиции, то достигнут колоссальных высот. Единственное, чтобы не потерять свою любовь и не разрушить отношения с семьей, нужно грамотно распределять время между работой и домом.

Рыбы

Рыбы же в новом году удивятся как легко и быстро исполняются всех их планы и мечты. 2024 год будет очень благоприятным для представителей данного знака зодиака в профессиональной деятельности. Вместе с тем их ожидают путешествия. В личной жизни пока на взрыв и бурю эмоции и чувств надеется не стоит: романы будут мимолетными, а если они уже не одиноки, то, вероятнее всего, в совместной жизни начнется разлад.