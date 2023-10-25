Глоба указала на 3 фаворитов богов: эти знаки ждет колоссальный подъем в октябре

Известный астролог Тамара Глоба рассказала знакам зодиака, что их ожидает в последнюю неделю осеннего октября с 24 по 29 число. Больше всего везения звезды обещают скорпионам, козерогам и водолеям, поделился pg12.

Овен

На этой неделе энергия и амбициозность овнов достигнут своих пиков. Однако астролог советует быть осторожнее, так как есть вероятность того, что представители знака овен переоценят свои возможности. Также с 24 по 29 октября овны могут неразумно и неправильно распорядиться денежными средствами и слишком легкомысленно подойти к решению важных сложных задач, что может привести с серьезным проблемам. Родившимся под созвездием овна для достижения своих целей на это неделе следует быть рассудительными и сдержанными.

Телец

Представителям знака зодиака телец последняя неделя октября обещает принести удачу и успех. У тельцов с 24 по 29 октября успешно пройдут крупные покупки и дальние поездки. Также в этот период астролог рекомендует данному знаку зодиака посвятить время самообразованию, а ближе к концу недели можно поэкспериментировать с внешностью. Однако не стоит назначать важные деловые встречи на среду, есть вероятность, что они окончаться плохо в этот день.

Близнецы

Согласно гороскопу, октябрьская неделя с 24 по 29 число удачное время для дискуссий и споров - близнецы будут выходить из них победителями. Родившиеся под созвездием близнецов в этот период смогут доказать свои интеллектуальные способности. Самым благоприятным днем будет вторник, а самым скверным - воскресенье.

Рак

Раки в среду 25 октября будут ощущать резкие перепады настроения, из-за чего возможны неприятности на работе. Однако все остальные дни последней недели октября обещают быть позитивными. Астролог рекомендует представителям знака зодиака рак грамотно распределить нагрузки, а к выходным в принципе свести все дела на минимум.

Лев

Согласно прогнозу астролога, первая половина недели самое время для решения важных дел у львов. Однако с четверга удача немного ослабнет: представители знака зодиака лев станут нетерпимее, что может усугубить их отношения с начальством. Тамара Глоба советует родившимся под созвездием льва не торопиться и не принимать быстрые решение, все следует тщательно обдумывать.

Дева

Последняя неделя октября у дев будет нелегкой, но если представители данного знака зодиака приложат усилия, то любая сложная нагрузка, физическая или умственная, будет лишь маленькой помехой на пути к достижению успеха. Также звезды рекомендуют девам посетить на этой неделе любое культурное мероприятие.

Весы

Родившиеся под созвездием весы с 24 по 29 октября почувствуют упадок сил. Поэтому астролог рекомендует не ставить весам перед собой сложные и крупные задачи. С обычными же делами у представителей весов проблем быть не должно. Просто следует немного отдохнуть и полениться.

Скорпион

В период с 24 по 29 октября родившиеся под созвездием скорпиона могут исполнить все, о чем мечтали долгое время. На этой неделе у данного знака зодиака будет огромный запас сил, энергии и хорошего боевого настроения. Умение убеждать и проницательность скорпионов помогут им выиграть в любом “сражении” с неудачами. Однако звезды советуют действовать обдуманно и размеренно, а также не следует экспериментировать с внешностью.

Стрелец

Первая половина последней недели октября обещает быть благоприятной для стрельцов: в этот период им следует переделать все важные дела и. Главное представителям знака зодиака стрелец нужно взять себя в руки и укротить свою лень, чтобы выполнить все серьезные задачи в срок. А вот вторая половина недели будет менее удачной: есть риск принятия глупых решений, которые в будущем принесут проблемы. Также астролог рекомендует стрельцам с 24 по 29 октября уделить больше времени своему физическому состоянию.

Козерог

Ясные мысли, отличное настроение, признание у начальства и важных лиц ожидают в последнюю неделю октября козерогов. Если на этой неделе у родившихся под созвездием козерога не получиться добиться желаемых высот, то это только потому, что сами козероги к ним не стремятся, звезды же на этой недели им только благоволят.

Водолей

Удача в романтических отношениях настигнет в последнюю неделю октября представителей знака зодиака водолей. Однако астролог советует ограничится в этот период от принятий важных решений, касающихся финансов, в противном случае водолеи могут потерять много денег. Самым успешным днем для родившихся под созвездием водолея будет четверг.

Рыбы

Рыбам с 24 по 29 октября звезды рекомендуют заняться обустройством собственных домов и созданием в них уюта. Процесс покупок для интерьера значительно обрадует представителей данного знака зодиака. Более того в последнюю неделю октября рыбам также советуют обновить гардероб, так как это принесет не меньше удовольствия. В рабочих делах следует быть терпеливыми и спокойными, а самые важные дела рыбам лучше всего запланировать на среду и четверг.