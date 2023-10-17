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Глоба рекомендует бежать за лотерейным билетом: удача до 20 октября окутает четыре знака зодиака

Глоба рекомендует бежать за лотерейным билетом: удача до 20 октября окутает четыре знака зодиака

mixyfotos.ru

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Известный астролог тамара Глоба определила исключительно удачливых людей октября. До 20 числа им сопутствует успех в карьере, а некоторые смогут встретить свою вторую половинку.

У овнов до 20 октября будет больше возможностей для саморазвития и достижения своих целей. Возможно, вы найдете новые и интересные способы реализации своих талантов. В отношениях с партнером необходимо быть более осторожным и тактичным, чтобы избежать ненужных конфликтов. Здоровье будет стабильным, но не забывайте делать физические упражнения.

Наступает период активности и полного вдохновения для близнецов. Ваша коммуникабельность и интеллект помогут вам достичь успеха в профессиональной сфере. В отношениях с близкими и партнером будут возникать эмоциональные подъемы и спады. Берегите свое здоровье, не забывайте об отдыхе и здоровом питании.

До 20 октября весы будут ощущать большую энергию и активность. Вам будет легко находить решения для всех проблем и достигать своих целей. Взаимоотношения с окружающими будут позитивными и поддерживающими.

Период до 20 октября для водолеев будет полон новых возможностей и открытий. Ваши неординарные и инновационные идеи будут востребованы, особенно в рабочей сфере. Будьте открытыми для новых знакомств и приключений. В любви ожидайте приятных сюрпризов.

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