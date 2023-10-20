Глоба порекомендовал одному знаку зодиака не покупать лотерейный билет до 22 октября

Период с 20 по 22 октября по предсказаниям астролога выдастся не очень удачным, поэтому каждому знаку зодиака стоит быть осторожными и предусмотрительными.

Овнам не следует запускать новые проекты или начинать дела, требующие значительных усилий и ресурсов. Время с 20 по 22 октября может быть не самым благоприятным для начала новых дел, особенно если они требуют надежности и стабильности.

Представителям знака зодиака телец лучше не совершать крупные денежные переводы или принимать важные финансовые решения. Может возникнуть неясность или непредвиденные обстоятельства, которые могут негативно повлиять на результаты ваших действий.

Родившимся под созвездием близнецы рекомендуется с 20 по 22 октября не вносить изменения в личные отношения или начинать новые романтические связи. Это время может быть неспокойным и эмоционально нестабильным, поэтому лучше отложить важные разговоры или решения.

Раков до 22 октября поджидают неудача и неприятности. Им не следует заниматься рискованными видами спорта или активностями, которые могут повлечь травмы или несчастные случаи. Будьте осмотрительны и осторожны в своих действиях, чтобы избежать непредвиденных неприятностей.

Родившимся под созвездием льва астролог советует не брать на себя слишком много работы или обязательств. Период с 20 по 22 октября может быть энергетически и эмоционально истощающим, поэтому рекомендуется обратить внимание на свое физическое и эмоциональное состояния.

Представителям знака зодиака девы, согласно прогнозу, лучше не принимать резких или поспешных решений. Астролог настоятельно рекомендует проявлять терпение и внимательность, в противном случае у дев могут начаться серьёзные проблемы.

Весов в период с 20 по 22 октября ожидают напряженные ситуации или непонимание, поэтому рекомендуется сохранять спокойствие и адекватно реагировать на различные ситуации, а лучшим решением будет в принципе избегать конфликтов и ссор.

Скорпионам астролог советует избегать излишней самокритики и отрицательного мышления. В этот период представители знака скорпион могут быть более чувствительными или подверженными негативным эмоциям.

До 22 октября стрельцам следует сократить расходы, так как возможно их источники дохода изменятся в нехорошую сторону. Может произойти ссора с друзьями, что повлечет за собой материальные убытки. Также не стоит брать в долг.

Козерогам астролог рекомендует не совершать рискованных крупных финансовых операций до конца текущей недели. Более того, представителям знака зодиака категорически нельзя до 22 октября играть в азартные игры и покупать лотерейные билеты, иначе они лишатся большого количества денег и создадут себе дополнительные проблемы.

Представителей знака зодиака водолей в период с 20 по 22 октября ожидает много негативных потрясений, связанных с ссорами с близкими, финансами и достижениями целей. Астролог рекомендует до 22 октября водолеям посвятить время себе и своему внутреннему миру, чтобы свести отрицательные события на минимум.

Рыбам захочется острых ощущений. Однако организм и нервную систему в этот период астролог советует беречь. Избежать стресса поможет обычный отдых. Звезды рекомендуют отправиться в баню, фитнес-центр или занять себя новым хобби.До конца недели не стоит решать кредитные вопросы: события могут развиваться вопреки планам.