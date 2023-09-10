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· Алина Алмакаева

Глоба назвал 3 знака зодиака, которые с 11 сентября круто переосмыслят свою личную жизнь

Глоба назвал 3 знака зодиака, которые с 11 сентября круто переосмыслят свою личную жизнь

tvcenter.ru

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Известный астролог Павел Глоба в своих прогнозах заявляет, что с 11 сентября и до конца текущего месяца жизнь людей, рожденных под знаками Овна, Девы и Скорпиона, претерпит значительные изменения. Влияние планеты Венеры усилится, и это несомненно повлечет за собой романтические и увлекательные события.

Овнам с 11 сентября предстоят приключения в сфере любовных отношений. Астролог Павел Глоба предполагает, что импульсивным представителям этого знака улыбнется удача, ожидаются знакомства, которые принесут в жизнь того самого человека, о котором они мечтали. Чтобы не упустить этот счастливый момент, Глоба советует активно взаимодействовать с окружающим миром, не отказывать себе в общении и активно проводить время на социальных мероприятиях – их судьба уже готова их принять. Те, кто живет в браке, почувствуют всплеск нежности и любви, их отношения станут более яркими и гармоничными.


Девам тоже предстоит значительное изменение в личной жизни. Как считает астролог Павел Глоба, кто-то из них может расстаться со своей второй половинкой, встретить нового партнера или побороть временные трудности в отношениях и снова влюбиться, словно впервые. Эти изменения произойдут не зависимо от их желания, поэтому лучше принять новое, особенно учитывая, что оно будет исключительно на благо. Глоба советует не пугаться перемен и следовать своему сердцу.

В центре внимания будут находиться Скорпионы до конца месяца. По мнению астролога Павла Глобы, эта знакомая притягательность представителей знака поможет им наладить свою личную жизнь наилучшим образом. Одинокие Скорпионы могут встретить свою вторую половинку, а те, кто состоит в браке, смогут улучшить отношения и найти новые сближения со своим партнером.

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